È di questi minuti la notizia che la nave Ocean Vikings della ong SOS Mediterranea e Medici Senza Frontiere ha ricevuto il nulla osta italiano all’attracco in un porto sicuro.

Il place of safety- porto sicuro selezionato è Lampedusa. Al momento non è noto come avverranno le procedure di sbarco. La decisione è stata presa a seguito dei recenti accordi di collaborazione fra Paesi; si allo sbarco ma solo dopo la ripartizione dei migranti.

Ocean Vikings: ok allo sbarco

Secondo quanto riferisce Ansa, la nave con a bordo 82 migranti farà direzione verso Lampedusa. Sempre stando a quanto si apprende non è stato ancora deciso se la nave attraccherà in porto o se sarà organizzato un trasbordo tramite le navette della guardia costiera.

#OceanViking ha ribadito richiesta di porto sicuro a Italia e Malta per 82 naufraghi, tra cui 18 minori e 1 donna incinta. Speriamo in una decisione rapida, di responsabilità e umanità @GiuseppeConteIT @luigidimaio @dariofrance @paola_demicheli @guerini_lorenzo — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 12, 2019

Medici Senza frontiere ha fatto sapere di essere sollevata per la decisione presa dal governo italiano.

🔴BREAKING: le autorità Italiane hanno appena offerto a #OceanViking un porto sicuro di sbarco.



Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a #Lampedusa.@MSF_Sea & @SOSMedIntl sono sollevate. pic.twitter.com/D94brZqBNV — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 14, 2019

L’imbarcazione con a bordo i migranti era stata soccorsa lo scorso 8 settembre, a bordo anche una donna incinta al nono mese evacuata con urgenza perché in travaglio. La donna ha partorito in ospedale.

La nuova politica sui migranti

A seguito del recente accordo, ancora in fase di elaborazione, di collaborazione tra Paesi Europei, viene messa in atto la nuova politica sui migranti e l’accoglienza.

L’Italia accetta di accogliere i migranti sì, ma lo sbarco avverrà solo a seguito della ripartizione dei migranti tra i Paesi Europei.

Il nulla osta allo sbarco da parte del governo italiano è avvenuto a seguito proprio di questo accordo, dopo che Francia e Germania hanno detto sì all’accoglienza del 25% delle persone a bordo, mentre all’Italia spetterà solo il 10%. I restanti saranno redistribuiti tra tutti gli altri pesi che accettano di prendersi l’onere, tra questi spunta anche l’Irlanda.

L’ira del sindaco di Lampedusa

Una decisione, quella dello sbarco della Ocean Vikings, che non è andata a genio al sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.

Il primo cittadino ha dichiarato ad AdnKronos che va bene l’accoglienza ma non si può puntare tutto su Lampedusa. “ Se il nuovo ministro dell’Interno Lamorgese vuole continuare sulla stessa scia dell’ex ministro Salvini, noi siamo pronti ad alzare la voce e non sarà una voce di pace. Accoglienti sì ma idioti no” afferma.

Martello ha spiegato che la nave era molto più vicina alle coste siciliane rispetto a quelle lampedusane “Perché la scelta di assegnare come porto sicuro proprio Lampedusa?” Chiede e poi attacca il neo-ministro dell’interno Lamorgese facendo il suo punto: “L’isola non può essere la soluzione di tutti i problemi. Il ministro ha sbagliato indirizzo”.

