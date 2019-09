Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati dopo 3 anni d’amore. Ad annunciarlo sui social il rocker che sorride insieme alla pianista 46enne. Sotto la foto una dolce dedica di benvenuto in famiglia.

Dedica d’amore

E sono fiori d’arancio per Piero Pelù e Gianna Fratta. “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù , donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!“, scrive Piero Pelù sul suo profilo social ufficiale incassando tutto il supporto dei fan. La loro è un unione anche a livello musicale: lo scorso 28 giugno, infatti, la coppia si è esibita insieme sul palco del Premio Argos Hippium nel Parco Archeologico di Siponto, in provincia di Foggia: Gianna Fratta ha accompagnato con il pianoforte Piero Pelù mentre cantava Dea Musica.

Il rocker ha due importanti storie alle spalle. La prima gli ha regalato due splendide figlie, Linda e Greta che lo ha reso nonno. Dalla seconda storia con Antonella Bundu è nata Zoe.

Nel giorno più importante della sua vita con Gianna Fratta c’è anche spazio per un piccolo pensiero alla mamma: “Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre?“, chiede ai fan facendo un po’ di ironia nel giorno in cui tutte le mamme si lasciano andare a qualche lacrima.