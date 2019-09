Non è un periodo facilissimo per Vladimir Luxuria. Dopo il ricovero della madre, anche suo padre si è sottoposto a un’operazione. Nello specifico, Antonio Guadagno ha subito un intervento agli occhi. L’attivista ed ex politica ha voluto ringraziare i medici e l’ospedale che si sono presi cura di lui.

L’operazione al padre di Vladimir Luxuria

Il padre di Vladimir Luxuria, Antonio Guadagno, è stato operato in questi giorni all’Ospedale Francesco Lastaria. La struttura si trova a Lucera, in provincia di Foggia, terra natia dell’attivista e della sua famiglia. Il genitore dell’ex politica ha subito un delicato intervento agli occhi, non si sa se per cataratta o per qualche altro difetto della vista.

Ciò che è certo è che adesso, il signor Guadagno è “ritornato a vedere bene“, come ha fatto sapere la figlia.

I ringraziamenti dell’attivista a chi si è preso cura del genitore

Vladimir Luxuria, che sicuramente in questi giorni sarà stata in pensiero per l’operazione del padre, ha voluto condividere la gioia della buona riuscita dell’intervento. Contemporaneamente sulle sue pagine social, sia su Instagram che su Facebook, ha pubblicato, poche ore fa, una foto che la ritrae sorridente insieme al genitore. A corredo dell’immagine una didascalia in cui ha voluto ringraziare chi si è preso cura del padre e l’ha operato facendolo tornare a vedere bene.

“Ringrazio il Presidio Ospedaliero Lastaria Oftalmogia di Lucera e il dott. Pietro Sanpaolo e la dott.ssa Claudia D’Eugenio“, ha scritto Luxuria. L’attivista ha poi concluso: “Perché grazie a voi il mio papà Antonio è ritornato a vedere bene“.

La mamma ricoverata meno di un mese fa

Non dev’essere stato un periodo semplice per Vladimir Luxuria. Solo poche settimane fa la madre Maria Michela era stata ricoverata sempre a Foggia, probabilmente per un problema cardiaco. Il ricovero improvviso aveva spaventato molto l’attivista che in un post aveva detto di sentirsi più tranquilla quando la madre era ritornata a casa.

Immagine in evidenza: Vladimir Luxuria con il padre Antonio Guadagno. Fonte: Vladimir Luxuria/Instagram