Tutti conoscono Federica Pellegrini come una campionessa dello sport. Il suo palmares parla chiaro, ha all’attivo ben quattro edizioni dei Giochi Olimpici, diversi campionati Mondiali ed Europei di nuoto e innumerevoli medaglie. Ha appena 31 anni ed è tra le migliori nuotatrici del nostro Paese. Quest’anno, inoltre, si è data anche alla televisione, partecipando in qualità di giudice al programma Italia’s got talent in onda su TV8 e Sky Uno. Della sua vita privata e sentimentale si è parlato spesso in passato ma questa volta è lei stessa a dire la sua sulle colonne de Il Messaggero.

La Pellegrini ama la libertà

Federica Pellegrini non parla solo di nuoto, ama anche raccontare un po’ di sé, dell’amore e dei suoi progetti per il futuro.

Racconta che se non avesse fatto nuoto si sarebbe sicuramente data alla danza. Tuttavia l’acqua è ancora il suo mondo, e lo è da quando ha 14 anni, ovvero da quel lontano 2004 quando durante i campionati italiani vinse i 100 stile libero con il primo tempo del mondo; in quel momento capì qual era la sua strada. Per lei lo stile libero non è solo un modo di nuotare ma è anche una filosofia di vita: “Vivo seguendo il modello dello stile libero.

Vuol dire affrontare la vita con la libertà di fare le proprie scelte senza sentirsi vincolati a qualcosa o a qualcuno”. E alla domanda sul futuro, potendo scegliere tra le passerelle e la televisione Federica non ha dubbi: “Direi sicuramente la televisione perché fisicamente non sono una modella”.

Il sesso e l’amore sono alla base della sua vita

Oggi la campionessa veneta fa un bilancio della sua vita sentimentale. A proposito dell’amore dice: “È un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi. Cresce con te.”; e poi aggiunge decisa: “Il sesso?

Fondamentale. Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita, che quelle in cui ho tradito”. Per Federica gli uomini sono spaventati dalle donne, o meglio: “Io credo che non siano le donne a far paura ma siano gli uomini ad aver paura dell’emancipazione delle donne”. Restando sull’argomento “uomini”, Federica dichiara di essere e single e ci tiene a smentire la presunta liason con Matteo Giunta, cugino del suo ex fidanzato Filippo Magnini: “Matteo è attualmente è il mio allenatore e basta”.