Sembra proprio che sia amore, dopotutto, tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini. Sebbene i due non abbiano confermato a parole la loro love story ci sono delle inequivocabili immagini dei due su un red carpet, bellissimi ed elegantissimi e soprattutto raggianti.

Che sia l’allenatore colui che riuscirà a conquistare definitivamente la campionessa?

Un’intesa personale e professionale

Il loro è sempre stato un rapporto di grande intesa dal punto di vista professionale: lui è stato l’allenatore che ha portato Federica a risorgere dalle ceneri dopo alcune delusioni a livello olimpionico ed aveva deciso di allenare esclusivamente lei e l’allora fidanzato di lei (e cugino di Giunta) Filippo Magnini.

Quando la storia tra Magnini e Pellegrini è finita, erano cominciati i rumors: c’è Matteo Giunta tra i motivi che hanno portato la delfina plurimedagliata a lasciare l’uomo con cui viveva da anni?

Loro non hanno mai confermato ma gli ultimi scatti sul red carpet parlano piuttosto chiaro, e sono stati condivisi sul profilo Instagram dalla Pellegrini.

Chi è Matteo Giunta?

Matteo Giunta nasce nel 1982 a Pesaro: allenatore di nuoto da anni, ha allenato atleti del calibro di Evgeny Korothiskyn prima di approdare alla coppia d’oro del nuoto italiano, Magnini e Pellegrini. È ormai dal 2014 che Giunta allena la Pellegrini e tra i due c’è grandissima intesa a bordo vasca.

E, a quanto pare, anche lontano dalla vasca.

Come l’avrà presa il cugino-ex fidanzato Filippo Magnini? Non è dato saperlo: l’ex campione non ha commentato le foto sui suoi canali social. Magnini, comunque, è da tempo che è andato avanti ed ha voltato pagina: da anni sta con l’ex velina Giorgia Palmas e sembra che i due si amino tantissimo.