Simona Ventura, una delle conduttrici televisive senza dubbio più chiacchierate dello show biz, ha una lunga carriera alle spalle e tra alti e bassi adesso è di nuovo il momento della sua rinascita professionale e non solo.

Il matrimonio con Stefano Bettarini

All’epoca Simona Ventura e Stefano Bettarini si incontrarono in Sardegna mentre lei era all’apice della sua carriera televisiva e lui era considerato il bello del calcio italiano. Si sono sposati ed hanno avuto due bellissimi bambini che oggi sono uomini. In un’intervista al settimanale Oggi, Simona dichiara:”Era un periodo lavorativamente topico per entrambi. Non sono riuscita a seguirlo nelle sue esperienze calcistiche.

E ovviamente nemmeno lui riusciva ad aiutarmi.”

Il giorno del matrimonio tra Simona Ventura e Stefano Bettarini

Ma i motivi della fine del loro amore furono i tradimenti di Bettarini che in maniera poco elegante lui rivela sotto lo sguardo del Grande Fratello al compagno Clemente Russo. In un’intervista di Maurizio Costanzo, Simona Ventura racconta di come avesse sempre coperto le scappatelle di Stefano, cercando di comprenderlo e fare finta di nulla ma quando è capitato a lei di avere un flirt con un’altra persona ha capito che era davvero finita.

La storia con Gerò Carraro

I due si sono incontrati in una sala d’attesa di un ortopedico e da li è partita la loro storia durata ben 8 anni, poi attraverso un video su Instagram hanno annunciato a tutti la fine del loro amore.

Simona stava vivendo un momento di grande crisi con il suo precedente compagno Gerò Carraro e dopo l’aggressione del figlio Niccolò, ha capito che la sua vita doveva cambiare. Di comune accordo con Gerò decidono di lasciarsi tanto la storia vacillava già da molto tempo.

Simona Ventura con Gerò Carraro

Fonte: Instagram

L’amore quello vero per Giovanni Terzi

L’incontro con il giornalista e conduttore Giovanni Terzi è stato come lei stessa lo descrive un vero e proprio regalo del cielo.

Giovanni Terzi è l’uomo adatto a lei, i due si completano e si capiscono senza giudicarsi, hanno dei figli frutto entrambi di precedenti legami e proprio per questo si trovano ad affrontare le stesse difficoltà quotidiane.

Un selfie di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Fonte: Instagram

Alle pagine del Corriere la stessa Simona descrive così il suo amore per Giovanni Terzi:”Un amore bello e inaspettato. È un uomo colto e profondo. E soprattutto non ci giudichiamo, ci accettiamo così come siamo.

Per Simona si prospetta un periodo professionale pieno di occasioni e anche nella sua vita privata, sembra aver davvero ritrovato l’amore e la serenità. Forza Super Simo!