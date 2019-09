Dramma questa mattina su una strada statale poco fuori Torino, un’auto con a bordo una famiglia di 4 persone ha preso fuoco a seguito di un incidente. Morti padre e figlia, salva invece la madre che è riuscita ad uscire dalla vettura portando in salvo la sua bimba neonata.

Incendio in auto: morti padre e figlio

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30 di questa mattina sulla statale Torino-Pinerolo. Ancora non è chiara la dinamica esatta, quello che è certo è che l’auto con a bordo una famiglia di quattro persone, composta da padre, madre, figlia e neonata, abbia preso fuoco immediatamente dopo lo schianto.

Una prima dinamica

Se la donna è riuscita ad uscire dalla vettura portando in braccio la neonata, l’uomo e l’altra figlia di pochi anni sono rimasti intrappolati e non sono riusciti ad uscire in tempo. L’auto ha preso fuoco e la tragedia si è consumata di fronte agli occhi impotenti della donna che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un elicottero. Al momento sono in corso gli accertamenti sulle dinamiche dell’incidente. La donna ora si trova in ospedale in stato di shock, nell’incidente è rimasta coinvolta un’altra vettura, ferito il conducente.