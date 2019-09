Sabato mattina, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati e, stamattina, Rai 1 ha omaggiato la conduttrice con un mazzo di fiori da sogno. La presentatrice non ha potuto nascondere l’emozione e anche un po’ di imbarazzo per il bellissimo augurio dedicatole dal “suo” canale.

Il mazzo di fiori a Eleonora Daniele

“Alla Regina del mattino di Rai 1“, questa la dedica presente sul bigliettino del mazzo di fiori recapitato alla presentatrice Eleonora Daniele che sabato è convolata a nozze con Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento. Il mazzo di fiori è stato consegnato alla presentatrice proprio durante l’anteprima della puntata di stamattina di Storie Italiana, la trasmissione che conduce.

Il mazzo di fiori offerto da Rai 1 a Eleonora Daniele

Contemporaneamente, mentre Eleonora Daniele ringraziava Rai 1 sono state trasmesse alcune foto del suo matrimonio, un tributo che però ha imbarazzato la conduttrice, molto riservata, che ha infatti chiesto che non venissero mostrate. Ma, si sa, alcuni ospiti in trasmissione non hanno potuto fare a meno di parlare con la “padrona di casa” del matrimonio e, infatti, cogliendola di sorpresa, Ivana Spagna si è rivolta ad Eleonora Daniele dicendole: “Ho visto le immagini del tuo matrimonio su Internet e sembravi un angelo ed è bello tuo marito anche“.

Gli auguri dei vip presenti alle nozze

Sono stati moltissimi i vip presenti alle nozze di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni. Tra quelli che hanno postato uno scatto del matrimonio c’è Enrica Bonaccorti che ha postato diverse foto e anche un video con gli sposi accompagnandolo con questa didascalia: “Eleonora Bella e brava, collega, amica! Auguri a te e Giulio!! Bel matrimonio, bella coppia, bella serata!!“.

Samantha de Grenet ha pubblicato su Instagram diverse foto del matrimonio e ha scritto: “Scene da un matrimonio…Viva gli sposi!!!“.

La foto con gli sposi postata da Samantha de Grenet.

Foto: Instagram Samantha de Grenet

Erano poi elegantissimi Simona Ventura e Giovanni Terzi colti dall’obiettivo mentre salgono le scale della Basilica si San Giovanni Battista dei Fiorentini di Roma dove si è svolta la cerimonia. Simona Ventura ha scritto una romantica didascalia dedicata agli sposi sotto la foto in cui compare vicino al suo compagno: “Quando ti ho visto entrare in chiesa Eleonora Daniele mi hai riempito gli occhi di lacrime. Quanto amore! Eleonora&Giulio vi auguro il meglio“.