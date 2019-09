Settimana alternativa per La vita in diretta. L’avventura di Lorella Cuccarini e Alberto Matano con la nuova trasmissione è appena cominciata, passata appena una settimana arriva però il primo stop.

Pausa per La vita in diretta

Lunedì 16 settembre Lorella Cuccarini e Alberto Matano si guadagnano un giorno di pausa in più. La coppia, infatti, dovrà cedere il posto allo spettacolo dal titolo Tutti a scuola, una tradizione in casa Rai, per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. La coppia tornerà regolarmente in onda da martedì 17 settembre.

Tutti a scuola in onda oggi

Tutti a scuola andrà in onda dalle 16.35 fino alle 18.45.

In coda andrà in orario Reazione a Catena di Marco Liorni. Francesca Fialdini e Flavio Insinna presenteranno lo show che andrà in onda dalla Scuola Primaria ‘Mariele Ventre’ de L’Aquila alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro dell’Istruzione. Gli ospiti saranno Ron, Arisa, Enrico Nigiotti e Veronica Pivetti.

Francesca Fialdini dovrebbe prossimamente prendere in mano la nuova conduzione di A Ruota Libera. Al settimanale Di Più, la Fialdini ha confessato: “C’è un po’ di ansia, ma credo sia normale“. E ancora: “Ci sono però anche tanta gioia e tanto entusiasmo: sarà una bella sfida“. “Cambierà anche la mia quotidianità, il mio stile di vita: per tanti anni ho fatto programmi in onda tutti i giorni”, ha tenuto a precisare, “ora sto per condurne uno settimanale, quindi i miei ritmi rallenteranno“.