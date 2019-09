Secondo appuntamento con Temptation Island Vip, il docu-reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo le sorprese e gli imprevisti della scorsa puntata, nuovi eventi potrebbero cambiare i destini delle coppie concorrenti. A cominciare dall’ingresso nel programma di una nuova coppia, composta da Gabriele Franco, figlio del celebre showman del Bagaglino Pippo, e la fidanzata Silvia Tirado.

Crisi tra Pago e Serena Enardu

Sono molte le coppie di questa edizione di Temptation Island Vip a traballare a poca distanza dall’inizio del programma. Fra queste c’è quella composta da Pago e Serena Enardu. La ragazza più volte nel villaggio ha raccontato di non essere pienamente soddisfatta del rapporto di coppia con il cantautore, che al falò osserva l’esterna che Serena ha fatto con il tentatore Alessandro.

Parlando con lui, la ragazza ha mostrato perplessità sul suo rapporto con Pago: “Non ho bisogno di grandi cose, anche solo una passeggiata. Io a volte ho bisogno che la persona che sta con me mi dica di andare, di fare. A volte ho bisogno di essere presa“. La reazione del cantautore alle immagini è amara: “Non voglio fare la parte di quello bravo che non fa sbagli. Mi piacerebbe capirli bene, ma così vedo solo una ragazza che ha voglia di evadere“.

Simone su Chiara: “La sposerò“

Anche la situazione fra il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito non è tutta rose e fiori. Il ragazzo dimostra tutta la sua gelosia quando la fidanzata si avvicina ai tentatori ma anche al falò di confronto continua a volerla difendere: “Mi spiace la facciano passare per una poco di buono. Noi siamo fatti per stare insieme. La amo, è la mia vita. Non devo mollare perché una volta usciti da questo programma la sposerò“. Una dichiarazione davvero emozionante che ha lasciato tutti a bocca aperta, Alessia Marcuzzi compresa.

Il ragazzo riuscirà a resistere a questa distanza dalla fidanzata Chiara e a chiederle ufficialmente la mano una volta fuori dal programma?