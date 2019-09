È apparso sul suo profilo Instagram il video in cui la cantante Alessadra Amoroso si esibisce con la piccola Andrea in un dolcissimo duetto zia-nipote.

L’ex allieva di Amici e fenomeno musicale è molto legata alla piccola e non è la prima volta che pubblica tra i suoi post dediche alla bimba, o racconta ai suoi follower tenere scene di vita. Alessandra si comporta da zia perfetta, mentre progetta di fare la mamma, appena finito il suo tour. Questa volta l’emozione raddoppia perché i pezzi che cantano insieme sono i suoi successi più grandi, quindi per la Amoroso soddisfazione e divertimento.

Il duetto

Da Mambo Salentino a Vivere a Colori, passando anche Dalla Tua Parte, Alessandra Amoroso con un microfono giocattolo passa in rassegna i brani che hanno segnato la storia della sua carriera, mettendo alla prova la figlia della sorella Francesca, seduta ad una pianola giocattolo.

E mentre la cantante comincia una strofa e la bimba la completa, le due danno vita ad un duetto meraviglioso che apprezza tutta la famiglia.

Il video

Alessandra ha voluto condividere anche con i fan questo momento speciale e ha pubblicato il video su Instagram, accompagnandolo alla frase “Niente di più semplice…“. Per poi aggiungere “Niente in più da chiedere!!!

Il video ha scatenato la rete che ha risposto con quasi 600 mila cuori e ha commentato la scena: “Più star della zia, mamma mia ci sciogliamo“.