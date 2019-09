Agli occhi del grande pubblico, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro non è solo uno dei più forti e vincenti calciatori della storia, ma è anche riconosciuto come uno dei più confidenti e sicuri delle proprie capacità, al limite dell’arroganza. Dietro il volto da copertina, dietro il marchio CR7, tuttavia, c’è una storia familiare che ogni volta che torna a galla suscita in Cristiano Ronaldo emozioni forti e lacrime. È successo di nuovo durante un’intervista per Good Morning Britain.

Il video inedito del padre lo porta in lacrime

Nato e cresciuto sull’isola portoghese di Madeira, Cristiano Ronaldo partì presto per il continente e la sua trafila calcistica è ben nota: giovanili dello Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e ora l’avventura alla Juventus.

Il tutto senza dimenticare le sue origini: la madre e i figli sono fondamentali per il portoghese, ma anche la storia col padre l’ha segnato moltissimo. Durante l’intervista con Piers Morgan a Good Morning Britain, Ronaldo ha visto per la prima volta un video inedito del padre. Troppo forte la commozione per il 5 volte Pallone d’Oro: “Che cos’è la tristezza, per te?”, domanda a quel punto Piers Morgan, e Cristiano Ronaldo replica: “Essere il numero uno, senza che mio padre l’abbia visto”.

“Non ho mai davvero conosciuto mio padre. Era sempre ubriaco”

A quel punto la diga è rotta e l’emozione e i ricordi riafforano. “La mia famiglia, mia madre, persino mio figlio più grande mi hanno visto ricevere premi, ma mio padre non ha visto nulla”. Questo perché José Dinis Aveiro è morto a 52 anni a causa di un insufficienza epatica dovuta all’alcolismo, un aspetto della sua vita che ha profondamente segnato il rapporto col figlio Cristiano: “Non ho davvero mai conosciuto mio padre al 100%. Era una persona che era sempre ubriaca. Non ci ho mai parlato, non abbiamo mai avuto una conversazione normale.

È stato complicato”. Un rapporto che non gli ha impedito di diventare il numero uno al mondo, un campione sul campo e un marchio internazionale da decine di milioni di euro a livello di marketing. Tutte cose, tuttavia, che non possono ovviamente colmare quella lacuna emotiva e affettiva.

Sull’accusa di stupro: “Provo vergogna nei confronti dei miei figli”

Nella stessa intervista rilasciata a Good Morning Britain, Cristiano Ronaldo ha parlato anche di un altro aspetto che nel corso dell’ultimo anno ha tenuto banco, ossia l’accusa di stupro da parte di una 25enne di Las Vegas. Da queste accuse, fatte trapelare dal giornale tedesco Der Spiegel, Ronaldo ha sempre preso le distanze e, recentemente, le stesse sono state ritirate non senza qualche polemica. Il pensiero di Ronaldo, tuttavia, è ancora una volta verso la famiglia e i figli: “Mi fa stare male. Un giorno ero a casa in salotto con la mia ragazza e alla televisione hanno iniziato a parlare di questa notizia. Ho sentito i miei figli scendere le scale e ho cambiato canale perché mi vergognavo. Questo mi fa vergognare. Hanno giocato con la mia dignità e la mia onestà, è dura quando hai una compagna e dei figli“.

