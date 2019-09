Uomini & Donne è solo all’inizio e già ci regala grossi colpi di scena. Secondo alcune indiscrezioni il corteggiatore Javier Martinez sarebbe stato cacciato dallo studio da Maria De Filippi in persona.

Il pallavolista argentino, ex tentatore di Temptation Island, era uno dei protagonisti su cui si puntava maggiormente in questa stagione. Ed invece, anche lui, si sarebbe rivelato una delusione. Specie alla tronista Sara, la cui reazione al suo allontanamento è stata tutt’altro che indifferente.

Correre ai ripari

La domanda che sorge spontanea a questi rumors è: come mai Maria avrebbe deciso di cacciare l’argentino dal dating-show così su due piedi?

Una decisione drastica, che suona troppo intransigente, ma cosa si cela dietro?

A quanto pare la volontà della De Filippi è quella di correre ai ripari prima che scoppino nuovi scandali. La produzione avrebbe infatti scoperto che Martinez, mentre era impegnato nella ricerca dell’anima gemella ad Uomini & Donne vedesse anche un’altra ragazza. Addirittura pare che la ragazza in questione sia per lui davvero importante e che la loro relazione vada avanti da un po’. La Fascino, che dopo il caso Sara Affi Fella ha raddoppiato i controlli sui partecipanti del programma, sarebbe riuscito a scoprire tutto e per questo Maria non ha voluto sapere ragioni.

La reazione di Sara

Una doppia doccia fredda per la tronista Sara Tozzi, che non solo ha visto allontanare dal suo trono il bel Javier all’improvviso, ma ha anche scoperto così pubblicamente che il pallavolista è impegnato fuori dallo show.

La sua reazione è stata incontenibile: Sara sembrava davvero molto interessata a Martinez, sarà che avevano molto in comune, venendo entrambi dalla realtà di Temptation Island, sarà stata la chimica. Ad ogni modo la notizia avrebbe talmente sconvolto la Tozzi, la quale è irreparabilmente scoppiata a piangere, mentre Javier Martinez esce definitivamente di scena.