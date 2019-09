Un uomo avrebbe segregato per 12 ore in auto la sua ex compagna e la figlia di appena 2 anni. Ha guidato a lungo in città per poi tornare a casa dove avrebbe violentato la sua ex. Il fatto sarebbe avvenuto a Varcaturo, nel Napoletano, racconta Ansa.

La segregazione e poi la violenza

L’uomo ha 27 anni e ha segregato in auto l’ex compagna che sarebbe anche stata ripetutamente picchiata. Insieme a loro c’era anche la figlia piccola di appena 2 anni. Per prima cosa l’ha seguita in auto fino a Fuorigrotta e poi le avrebbe costrette a salire sulla sua vettura.

Dopo essere arrivati a casa ci sarebbe stata la violenza sessuale. In un momento di distrazione, la donna sarebbe riuscita a inviare un messaggio alla sorella. La donna ha contattato i militari della stazione di Varcaturo che sono immediatamente intervenuti.

Ora l’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. La questione però non è nuova: a carico del 27enne c’era già un divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale in seguito a mesi di persecuzioni.