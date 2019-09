Fiori d’arancio per Cosimo Alberti, volto noto di Un posto al sole: l’attore ha sposato il compagno, Cristian Luino, condividendo la gioia del momento sui social. L’unione civile della coppia è stata celebrata nella magica cornice del Maschio Angioino di Napoli, seguita da un ricevimento da favola a Villa Tufarelli. E così si è coronato il sogno d’amore del famoso ‘vigile Cerry’ dell’amata soap italiana, sigillata dal rito officiato dal sindaco De Magistris.

Cosimo Alberti sposo

I fan dell’attore Cosimo Alberti, interprete del personaggio del vigile urbano Salvatore ‘Cerry’ Cerruti nella soap Un posto al sole, hanno goduto di un privilegiato scorcio sulle sue nozze da favola nel cuore di Napoli.

Finalmente ha coronato il suo sogno romantico con il compagno, Cristian Luino, apparso con lui in alcuni video prima del fatidico ‘Sì’ pronunciato al Maschio Angioino, davanti al sindaco del capoluogo campano Luigi De Magistris.

Il party esclusivo si è tenuto nella splendida cornice di Villa Tufarelli, a San Giorgio a Cremano, con decine di invitati che hanno preso parte ai festeggiamenti, all’insegna della buona musica e del divertimento.

La favola d’amore con Cristian Luino

La favola d’amore tra l’attore e Cristian Luino è iniziata nel 2017, e dopo 2 anni ha raggiunto la svolta sfociando nel grande passo.

La coppia ha deciso di unirsi in matrimonio nel settembre 2019, affidando a Instagram alcuni post in cui ha condiviso l’entusiasmo del momento.

Cristian Luino è un artista, ballerino e personal trainer impegnato come istruttore di pilates e aerobica. A unirli un profondo sentimento ma anche l’amore per l’arte.

Con una splendida dedica social, Cosimo Alberti aveva spiegato alla sua dolce metà le ragioni della scelta di diventare suo marito:

“Cristian, ti sposerò perché ti amo e perché ho il diritto di farlo. Un paese civile può chiamarsi tale quando il cittadino da all’altro lo stesso diritto che pretende per lui!

Ti sposerò perché ti amo e per fare sapere a tutti che non esistono amori normali o anormali ma solo amori naturali. Ti sposerò perché ti amo e perché finalmente non te lo sussurro più ma sono libero di urlartelo“.

*immagine in alto: Cosimo Alberti e Cristian Luino – fonte/Instagram Cosimo Alberti, dimensioni modificate