Antonio Banderas, noto attore e regista spagnolo, ha deciso di dire “addio” ad Hollywood. Una decisione importante, presa a seguito di un infarto che ha colpito l’artista due anni fa.

L’addio di Banderas: la fine di un’epoca

Antonio Banderas, pseudonimo di José Antonio Domínguez Bandera, è un attore spagnolo amato e conosciuto per i diversi ruoli che ha ricoperto durante la sua carriera. L’attore in questi giorni è stato impegnato al Toronto Film Festival dove ha presentato la pellicola The Laundromat nella quale interpreta uno dei protagonisti dello scandalo dei Panama Papers. Banderas ha scelto il red carpet canadese per annunciare il suo addio al mondo scintillante di Hollywood.

Ritornerà nel suo Paese di origine, la Spagna, e si dedicherà al teatro, sua grande passione.

La decisione è frutto di una lunga riflessione. L’attore due anni fa è stato colpito da un infarto e da allora tutto è cambiato. “L’infarto mi ha cambiato la vita – dichiara Banderas a Leggo – Ho capito che Hollywood non fa per me e ho trovato il modo più romantico e incosciente di usare i risparmi.”

Il teatro è una delle sue più grandi passioni, tanto da volergli dedicare il resto della sua vita: “Il momento più felice della carriera è stato infatti sul palco di Broadway per il musical Nine” ha dichiarato durante il corso dell’intervista.

Per potersi impegnare a pieno in questa passione ritrovata, l’attore ha acquistato con i suoi risparmi il Teatro del Soho Caixabank a Malaga. L’infarto del gennaio 2017, che è costato all’attore l’inserimento di tre stent, gli ha cambiato totalmente la vita, rimescolando la scala delle sue priorità e delle cose importanti.

Carriera e vita privata

Antonio Banderas debutta nel mondo dello spettacolo nel 1982 col film Labirinto di passioni ma raggiunge il successo solo nei primi anni 90, in particolare con il film Philadelphia di Jonathan Demme del 1993 dove interpreta Miguel, il compagno gay di Tom Hanks.

La consacrazione ufficiale però arriva nel 1998 con il ruolo di Zorro nel film La maschera di Zorro. Da lì in poi si sono susseguiti una serie di successi e riconoscimenti.

L’ultimo, in ordine cronologico, il Prix d’interprétation masculine come miglior attore ottenuto nel 2019 al Festival di Cannes per il film Dolor y gloria di Pedro Almodovar. Considerato uno dei sex symbol dello showbiz hollywoodiano, Antonio Banderas ha due matrimoni alle spalle, quello con l’attrice Ana Leza e quello più recente con la collega Melanie Griffith, con la quale ha divorziato definitivamente nel 2015. Dallo stesso anno l’attore è legato sentimentalmente alla consulente finanziaria olandese Nicole Kimpel.