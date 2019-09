Ennesima disavventura in strada per Cristiano Malgioglio. Il cantautore è rimasto di nuovo fermo con la macchina. Ha dovuto attendere il soccorso stradale perché non è riuscito da solo a cambiare la ruota. Il video pubblicato sulla sua pagina ha mandato in visibilio i suoi fan e scatenato la loro ilarità.

Cristiano Malgiolgio e il problema con la macchina

Lunedì scorso, Cristiano Malgiolgio ha avuto un altro problema con la sua macchina. Mentre era per strada una delle gomme si è, probabilmente, bucata. Il cantautore ha provato a cambiare la ruota da solo, senza riuscirci. Ha dunque, dovuto chiedere aiuto al soccorso stradale, nel tempo dell’attesa ha girato un video, poi pubblicato su Instagram.

Il filmato inizia con lui che dice: “Ragazzi, sono in panne!“. Mostrandosi con il gilet catarifrangente, che si utilizza in questi casi, e brandendo un cric a manovella, attrezzo per sostituire gli pneumatici, chiede: “Questa dove la devo mettere? Come faccio adesso io?“. Intanto arrivano i soccorsi e gli si avvicinano anche alcune persone che l’hanno riconosciuto, chiedendogli, in quella situazione, di fare una foto.

I commenti al video

La didascalia scritta da Malgioglio che accompagna il video recita: “Ieri lunedi, un problema con la ruota della macchina.

Io pensavo di saper fare tutto e invece ho capito che non era cosa per me“. Il cantautore ha continuato: “Per fortuna dopo un attimo è arrivato il soccorso stradale e tutto è andato a buon fine. Grazie“. Infine, un saluto per i suoi follower: “Buona giornata a tutti voi amici di Instagram Ormai siete in tantissimi. Vi leggo. Siete meravigliosi e fate parte della mia vita. Vi AMO“. E, in effetti, i suoi tantissimi ammiratori, più di 900mila su Instagram, lo seguono giornalmente. Il video pubblicato ha suscitato l’ilarità degli utenti che gli hanno scritto commenti come: “Sei unico!

“, “Sei adorabile“, “Anche in queste situazioni sei sempre allegro“.

La disavventura di quest’estate

Già ad agosto, l’amatissimo cantautore aveva avuto qualche problema con la macchina. Una seccante disavventura in Sicilia, l’aveva costretto ad attendere più di due ore che gli sistemassero la ruota. In quell’occasione aveva provato anche a fare l’autostop ma nessuno si era fermato. Dopo quest’ultimo problema, Cristiano Malgioglio ha deciso di portare la macchina a fare un controllo. Anche questa situazione è stata immortalata da un divertentissimo video pubblicato su Instagram.

Immagine in evidenza: Cristiano Malgioglio fermo per strada che aspetta il soccorso stradale. Fonte: Cristiano Malgioglio/Instagram