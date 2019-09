Il prossimo giovedì debutta il nuovo programma di Canale 5 Eurogames, una grande sfida tra le nazioni europee tratta dal format originale francese di Giochi Senza Frontiere. A condurre la vivace coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, che sperano di riportare le famiglie intere davanti alla tv.

La nuova scommessa targata Mediaset

Giovedì 19 settembre approda su Canale 5 il nuovo format Eurogames, ispirato al celebre Giochi Senza Frontiere andato in onda più di 20 anni fa. Questo nuovo programma vede alla conduzione la coppia Ilary Blasi e Alvin, che si dichiarano già entusiasti per questa nuova esperienza televisiva, come raccontano a Tgcom24.

“Spero di riportare con questo gioco tutta la famiglia almeno una sera alla settimana insieme davanti alla televisione, compresi i miei figli, che ne guardano pochissima” è l’augurio della conduttrice, che continua: “Ho voluto fortemente questo gioco. In questa televisione di arringhe e litigate, mi piaceva l’idea di riportare la televisione degli anni ’80 e ’90 che può sembrare obsoleta ma io trovo moderna. Io e Alvin ci divertiamo. I veri protagonisti sono le nazioni”.

Le nuove regole del gioco

Una giuria di 6 arbitri capitanati dal campione Jury Chechi saranno la garanzia della regolarità delle sfide. In campo scenderanno 6 nazioni europee (Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia) che si affronteranno in 9 giochi tra cui: il Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente all’interno della quale i concorrenti affronteranno percorsi ad ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di ben 13 metri da scalare a mani nude).

Una produzione imponente, insomma, per cui Mediaset non ha badato a spese. Secondo il direttore di rete Giancarlo Scheri “È una grande sfida riportare in televisione questo programma che tanti della mia età ricordano benissimo come un vero fenomeno della televisione italiana e europea e noi lo riproponiamo rinnovandolo con una produzione ad altissimo livello“.