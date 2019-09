Due icone delle televisione popolare italiana, Loretta Goggi e Raffaella Carrà sono spesso state dipinte come l’una la nemesi dell’altra. Entrambe bionde, entrambe mattatrici, entrambe mostri del palcoscenico capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e far impennare l’asticella dello share, specie quando si parla di varietà.

In base ad alcune parole della Goggi pronunciate in diverse occasioni marcando il paragone che, diciamolo, nasce spontaneo tra le due, si è sviluppato il mito di una loro ancestrale rivalità. Oggi finalmente viene fuori la verità a riguardo e sono le dirette interessate a fornircela.

Insieme sul campo da golf

I paparazzi di Chi hanno pizzicato Loretta e la Raffa insieme sui campi da golf dell’Argentario.

Scatti che lasciano il pubblico un po’ stranito dal momento che La sfida è passata dal palco al campo? Ma quale sfida: le due ridono, si divertono tra una tiro e l’altro e se la spassano come amiche di vecchia data.

Non a caso il settimanale di Alfonso Signorini titola l’articolo così: “Carrà e Goggi: noi rivali? Facciamoci una risata“. L’intesa sembra autentica e genuina, l’atmosfera serena e rilassata. Sono immagini queste che non lasciano più dubbi all’immaginario collettivo, sottolineando anche una certa complicità.

È vero, la Goggi ha spesso ritenuto che per il pubblico la Carrà le fosse superiore, ma alla luce di questi scatti sembrano più che dichiarazioni cariche di stima che di delusione.

Loretta ospite di Raffaella

Le due bionde della tv si sono ritrovate dunque e “galeotta” fu la seconda edizione di A Raccontare Comincia Tu. Il programma di Rai 3 condotto dalla Carrà sta per tornare in tv e la sua prima ospite sarà proprio la Goggi. La puntata è già stata registrata e proprio in quest’occasione Loretta e Raffaella avrebbero riscoperto la vecchia intesa.

Lo show della Carrà riparte con premesse grandiose, quindi. Già per la sua prima edizione è stata un grande successo, con ospiti del calibro di Fiorello e Maria De Filippi, catalizzando un audience soddisfacente, al punto di riproporlo anche quest’anno. La Goggi, intanto, riprende il suo solito impegno settimanale con Tale e Quale Show.