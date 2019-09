Oggi è il gran giorno che tutti i fan di Tale e Quale Show stavano aspettando: il talent di Rai 1 condotto dall’apprezzatissimo Carlo Conti torna per una nuova imperdibile edizione. Le vacanze ormai sono finite e il conduttore è pronto a tornare in pista.

Nei giorni scorsi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione al programma, in cui è stato illustrato anche tutto il cast che prenderà parte al progetto di quest’anno. Tanti nomi tra cantanti, modelli e attori, pronti a cimentarsi con l’universo intrigante e affascinante delle imitazioni. In quest’occasione Carlo Conti, padrone di casa e conduttore ha svelato qual è il segreto del successo di Tale e Quale Show.

Obiettivo divertimento

Sì fa un augurio speciale Carlo Conti prima di aprire le danze, che lo show quest’anno sia “tale e quale” agli altri anni in termini di intrattenimento, qualità e ascolti. L’audience spesso è un dato che va a scapito dello spettatore, costretto a tenere la tv accesa fino a notte inoltrata.

Che gli ascolti ci siano è sempre un bene, ma per il conduttore non devono essere l’obiettivo finale, quello è il divertimento. “Mi auguro che il programma sia “tale e quale” agli altri anni e che riesca cioè a mettere davanti alla tv tutta la famiglia“.

Rispetto per lo spettatore

Proprio perché si tratta di un programma per grandi e piccini, bisogna osservare rispetto per il pubblico di tutte le età, come fa notare lo stesso Conti.

“La nostra parola d’ordine è divertire e non finire tardi, entro la mezzanotte, anche a scapito di uno 0,5% di share in meno. Ci sembra una forma di rispetto, visto che ci seguono anche i bambini“. Cominciare e finire tardi uno show è un trucchetto che punta a sfruttare al massimo le entrate della raccolta pubblicitaria, un vero e proprio business che mette a dura prova gli spettatori.

Nonostante il limite che si è imposto entro la mezzanotte, Tale e Quale Show resta uno dei programmi più seguiti del pubblico italiano e questo è il vero successo che porta a casa.