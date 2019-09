La data è fissata: venerdì 13 settembre torna in tv, per la prima puntata di Rai 1, Tale Quale Show. E mentre Carlo Conti si gode gli ultimi giorni di vacanza in compagnia delle vecchie amicizie, il cast del programma sembra è già scritto, variegato e frizzante.

Nomi dal mondo della tv, da quello della musica. Ma anche tronisti, conduttori. E quest’anno un’insolita novità: tra i concorrenti anche una coppia dello spettacolo.

I protagonisti

Tra i protagonisti di questa nuova edizione ci sono nomi importanti. L’attore e imitatore David Pratelli, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e l’attrice e volto tv Eva Grimaldi. Già così il cast fa tremare le ginocchia ai competitor.

Anche dall’universo musicale provengono numerosi concorrenti.

Ci sono appunto Lidia Schillaci, voce dell’orchestra di Paolo Belli a Ballando Con Le Stelle, e Tiziana Rivale, l’icona anni ’80 interprete di Sarà Quel Che Sarà. “Negli ultimi anni ho lavorato molto all’estero, il fatto che Carlo Conti abbia insistito per farmi tornare mi riempie il cuore di gioia: i miei fans sanno tutto di me, gli addetti ai lavori sanno molto meno” ha dichiarato al settimanale Spy. Ci saranno inoltre Davide De Marinis e Jessica Moralcchi, freschi del ritrovato successo con Ora o Mai Più.

Il caso Gigi e Ross

Mentre un caso a parte lo costituiscono il concorrente Gigi e Ross, duo della tv lanciato da Made in Sud, che presto ha sfondato anche sul grande schermo. Luigi Esposito e Rosario Morra gareggeranno in coppia, proponendosi con grandi duetti della storia, come “Paoli e Omelia Vanoni o i Righeira, m il voto sarà per uno” ha spiegato il conduttore Carlo Conti. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.

Il resto della squadra

A completare la squadra, alcuni nomi provenienti dalla fabbrica di famosi di Maria De Filippi, come i tronisti Francesco Monte o Flora Canto, oggi modelli e influencer affermati.

Infine una vecchia conoscenza di Conti, Sara Facciolini, nota al grande pubblico come “la professoressa” dell’Eredità. “Ai provini Sara ha stupito tutti con la sua voce, non pensavamo cantasse così bene” ha confessato il conduttore.

Infine, in giuria siederà la fedelissima Loretta Goggi “Loretta è insostituibile -dice Conti- non potrei mai immaginare Tale e quale show senza di lei“, e come l’anno scorso Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.