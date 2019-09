All’indomani della sua vittoria a Miss Italia, Carolina Stramare avrà ricevuto moltissimi messaggi di complimenti. Tra questi, ce n’è stato uno che l’ha molto emozionata, quello del suo cantante preferito: Eros Ramazzotti.

Il messaggio di Eros Ramazzotti a Carolina Stramare

La nuova, bellissima, Miss Italia, ha rilasciato un’intervista a Leggo, in cui si è confidata su diversi aspetti della sua vita. Prima di tutto, però, ha voluto esternare la sua felicità nel raccontare di quel messaggio inaspettato. Il suo idolo, il suo cantante preferito, Eros Ramazzotti, si è complimentato con lei attraverso un messaggio privato. Carolina ha confessato: “Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo“.

La giornalista allora le ha chiesto: “E tu che hai fatto?“. Carolina, che ha ben 11 tatuaggi, ha rivelato al cantante di avere una frase di una sua canzone tatuata sulla caviglia: “Gli ho detto che ho persino una frase di Mamarà tatuata sulla caviglia destra: Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così“. E ha aggiunto: “Era la preferita di mamma“. Lui le ha risposto che non poteva crederci, che questa cosa lo rendeva contentissimo e ha invitato la Stramare a un suo concerto.

La Miss e il suo fidanzato

Dopo questi messaggi, in molti si sono chiesti se il cantante ci stesse provando con la 20enne.

Se quell’invito al concerto fosse una proposta di appuntamento, ma Carolina in tutta la sincerità dei suoi 20 anni ha risposto: “Nooo, sono fidanzata“. E ancora: “Lo adoro come cantante, ma sarebbe un po’ troppo maturo per me“. A proposito del suo fidanzato, Alessio Falsone, è stato da poco preso di mira dagli haters sui social. Il ragazzo è stato criticato perché per alcuni “non all’altezza della bellezza di Carolina“. Ma la Miss guarda e passa, come si suol dire, perché è innamoratissima, come dimostrano le foto e le didascalie sulla sua pagina Instagram.

Stanno insieme da 8 mesi e su di lui, a Leggo, ha detto: “La mia seconda storia importante, è stato il mio primo supporter a Miss Italia, quasi un manager“. Inoltre: “È paziente con i miei difetti“.

Il futuro di Carolina

Come vede il suo futuro la nuova Miss Italia? Pieno di sfide, di impegni, ma anche pieno di speranze. Intanto, Carolina vorrebbe: “Vivere il mio anno da Miss, con gli impegni e le sfide che comporta“. In secondo luogo: “Vorrei continuare a fare la modella. E tra vent’anni mi vedo accasata, con affetti radicati“.

Immagine in evidenza: Carolina Stramare; Eros Ramazzotti. Fonte: Carolina Stramare/Instagram; Eros Ramazzotti/Instagram