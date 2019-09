Suor Cristina, diventata famosa in TV per le sue performance canore, ha professato i voti perpetui come suora delle Orsoline della sacra Famiglia.

Il successo non l’ha cambiata

Suor Cristina, al secolo Cristina Scuccia, classe 1988, ha origini siciliane ma vive a Milano ed è la suora più famosa della TV. La sua voce e la sua passione per la musica sono sempre andati di pari passo con la sua fede religiosa. Suor Cristina, infatti, gode di un successo anche all’estero dove è conosciuta anche come Sister Cristina e Sœur Cristina. Nonostante degli ostacoli affrontati durante il suo percorso di Fede, la suora è riuscita a ritrovare la propria strada grazie all’aiuto delle altre sorelle.

“Il successo – ha dichiarato all’Avvenire – Non mi ha allontanato dal mio cammino. Anzi, credo che abbia contribuito molto alla mia crescita spirituale e personale”.

Nel nostro Paese è diventata famosa nel 2014, nel corso della seconda edizione del talent show The Voice of Italy, programma da lei vinto. All’attivo ci sono due dischi, uno intitolato Suor Cristina del 2014 e l’altro Fenice del 2018. Nel corso di quest’anno Suor Cristina ha fatto un’altra apparizione in TV, partecipando come concorrente a Ballando con le Stelle. La celebrazione per la professione dei voti perpetui è stata presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini ed è avvenuta domenica 8 settembre 2019 nella Basilica di Sant’Ambrogio.

Il percorso della fede si fonde con quello della musica

La sua passione per la musica non distoglie, però, Suor Cristina dal suo impegno primario: la Chiesa. Inizia il suo cammino di postulato nel 2009 e prende i voti nel 2012, dopo due anni di noviziato passati in Brasile. Nel 2014 rinnoverà i suoi voti e allo stesso tempo si dedicherà alla sua uscita del suo primo album. Nel 2015 pubblica Sister Cristina in Giappone e nello stesso anno fino al 2017 ha preso parte ai musical Sister Act, regia di Saverio Marconi e Titanic – Il musical, regia di Stanislav Moša nel 2016.

Solo un’altra suora era riuscita a diventare famosa in TV ed era Deloris Van Cartier nel celebre film Sister Act. Ma quella è tutta un’altra storia…