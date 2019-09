Che questa storia sembri a tutti gli effetti un film è innegabile e a confermarlo è Lorella Cuccarini che presenta insieme ad Alberto Matano La vita in diretta. Ospite in trasmissione è Anna una donna di 70 anni che per tutta la vita ha cercato la sua madre biologica a cui era stato detto, dopo il parto, quando aveva 15 anni, che la sua bambina era nata morta. La storia del ricongiungimento di Anna con sua madre è stata raccontata dalla trasmissione e ha commosso tutto il pubblico.

La storia di Anna: alla ricerca di sua madre per tutta la vita

Anna è una signora di 70 anni che nel corso della sua vita non ha mai smesso di cercare sua madre.

Correva l’anno 1948 e a quel tempo in Italia, come spiega Anna, “venivano abbandonati 40mila bambini l’anno“. Anna ha trascorso parte della sua infanzia in collegio e ricorda il giorno in cui è stata adottata, aveva 4 anni e mezzo. Su i suoi genitori adottivi Anna non si sbilancia perché dice che la sua “non è stata una bella adozione”.

Il desiderio di ritrovare la sua vera madre è sempre stato presente in lei, al punto di, come lei stessa racconta, averla spinta a cercare un modo per comunicare con lei: “Scrivevo delle lettere perché era il modo per parlarle, io ci parlavo nelle lettere, io ho tantissime lettere scritte alla mia mamma, nei momenti difficili e anche nei momenti belli.

Anche il giorno prima di sposarmi le ho scritto una lettera, pensavo sempre ‘tanto quando avrò 21 anni uscirò da questa casa, troverò la mia mamma, le racconterò tutto, le farò leggere le lettere’, come se fosse tutto così semplice...”.

La ricerca di Anna si conclude con un lieto fine

Anna era anche stata ospite nel 1977 di Portobello la trasmissione condotta da Enzo Tortora e poi anche nel 2008 di Ricomincio da qui di Alda D’Eusanio.

Come racconta lei stessa “sono stata la prima figlia abbandonata ad andare in televisione a cercare la propria mamma“.

Ad aiutare nelle ricerche Anna c’è stato il Tribunale di Roma, in particolare la dottoressa Carocci e il dottor Casolaro che un giorno di novembre contattano Anna e le dicono che avevano trovato sua madre. Una notizia che Anna aspettava da una vita intera. La storia delle ricerca intrapresa da Anna si è quindi conclusa con un lieto fine: dopo anni, è arrivato l’incredibile incontro con la sua mamma.

*Immagine in alto: Fotogramma La vita in diretta