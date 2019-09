La settimana della moda di Milano è da poco iniziata e avrà termine solo il 23 settembre. La kermesse ha grande risonanza a livello nazionale ed internazionale: quest’anno saranno esposte più di 170 collezioni, per un totale di 58 sfilate, 110 presentazioni e 54 eventi. Alla Milano Fashion Week 2019 non poteva certamente mancare Cristina Parodi, celebre giornalista, scrittrice e volto noto della televisione, che ha deliziato i numerosi fan con un divertente post su Instagram, pubblicato durante l’evento Max Mara.

Tinta unita

Lo scatto ritrae la bellissima Cristina, 55 anni, in attesa della presentazione, sorridente e vestita di un tailleur marrone. La particolarità dell’abito, a detta della conduttrice, è quello di abbinarsi perfettamente, e sorprendentemente, alle tinte della location all’interno della quale si svolge l’evento: “Quando azzecchi il colore della sala”, con hashtag #tendenzabruciato.

Una foto pregna dell’ironia che contraddistingue da sempre la presentatrice; nell’arco di poche ore, il post ha superato i 7.500 like, e fioccano i commenti di apprezzamento da parte dei suoi followers. Anche Natasha Stefanenko ha notato la foto e ha commentato: “Che bella Cri!“.

Eleganza innata

Cristina non ha certo bisogno di presentazioni. Nata ad Alessandria, è sorella degli altrettanto celebri Roberto e Benedetta Parodi, entrambi giornalisti.

Dopo essersi laureata in Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha cominciato a lavorare per la televisione nei primi anni ’80, passando a Mediaset circa 10 anni dopo. È tra i maggiori collaboratori che hanno dato vita al TG5; nel 1996 ha lasciato il telegiornale per la conduzione della trasmissione Verissimo, in cui è rimasta per ben 9 anni. Successivamente ha partecipato a numerosi programmi televisivi (La vita in diretta e Domenica in), recitando nel frattempo brevi parti in film come Il 7 e l’8. Attualmente vive a Bergamo, e sembra che la sua popolarità non sia mai in calo: durante le apparizioni pubbliche, sfoggia sempre una classe e un’eleganza naturali.