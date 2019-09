Dopo le nozze di pizzo arrivano quelle d’avorio, per Maria Monsè e Salvatore Paravia, che si diranno “Sì” per la quinta volta. La coppia infatti ha già celebrato 4 cerimonie nei 20 anni di unione.

A comunicarlo è proprio lei, la showgirl, che espone anche il suo desiderio di allargare la famiglia e progettare una seconda gravidanza. Maria e Salvatore infatti sono già genitori della piccola Perla Maria.

Una questione di romanticismo

Le nozze sono previste nel 2020 e saranno l’occasione per festeggiare il 14esimo anniversario di matrimonio, come illustra la stessa ex gieffina al settimanale Lei.

Monsè e Paravia si sono sposati 2 volte, con rito civile e con rito religioso.

Poi hanno rinnovato le loro promesse per altre 2 volte, l’ultima, in occasione delle nozze di pizzo, lo hanno fatto in diretta con Pomeriggio 5. Per loro è una questione di romanticismo. “Siamo due persone romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci fa piacere rinnovare la promessa matrimoniale” ha detto Maria a Lei. “L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del matrimonio”. E poi ha aggiunto: “Sono una donna romantica e anche un po’ all’antica, conservatrice dei valori di un tempo come appunto la famiglia.

Sono cresciuto in Sicilia con questo tipo di educazione e ci tengo a portarla avanti. Il matrimonio è un sogno a cui tener fede sempre“.

Il sogno di un altro figlio

Dopo questa quinta cerimonia Maria e Salvatore sono intenzionati a realizzare il sogno di allargare la famiglia. “Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino“.

La coppia non si arrende ha scelto di rivolgersi ad una ginecologa esperta. “Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita“.