Lo scorso 8 luglio, un clochard era stato pestato e poi dato alle fiamme nella stazione di Villafranca, in provincia di Verona. Si trattava di Vasile Todirean, un uomo di 42 anni di origine romena. Il senzatetto non ce l’ha fatta, è morto ieri, dopo aver lottato per 2 mesi tra la vita e la morte. Per la terribile aggressione di cui era stato vittima erano state fermate 3 persone, anche loro senzatetto, con l’accusa di tentato omicidio.

Vasile Todirean non ce l’ha fatta

Aveva 42 anni ed era romeno Vasile Todirean. Lo scorso 8 luglio era stato trovato alla stazione di Villafranca in condizioni gravissime.

I soccorsi l’avevano portato all’ospedale di Borgo Trento dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva e dove è rimasto fino alla sua morte, sopraggiunta, come ha riferito lo stesso ospedale a The Social Post, ieri. Il 42enne è morto per complicazioni sopraggiunte nel decorso. Il fatto ha scosso profondamente la comunità di Villafranca.

Arrestate 3 persone per tentato omicidio

Dopo il ritrovamento in gravissime condizioni di Vasile Todirean, era partito il lavoro degli inquirenti intenzionati a trovare i responsabili di quella vile aggressione: l’uomo era stato prima selvaggiamente picchiato e poi dato alle fiamme. Erano state fermate 3 persone, anche loro dei senzatetto, e il gip aveva convalidato il loro arresto lo scorso 13 luglio con l’accusa di tentato omicidio.

Si trattava di due uomini di nazionalità romena e di un uomo italiano. Due sarebbero stati trasferiti in carcere, mentre l’uomo di nazionalità italiana sarebbe finito ai domiciliari.