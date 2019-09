Dopo aver annunciato l’addio, Emanuela Folliero sembra pronta a ritornare a Mediaset. In base a quanto si evince dalla rivista Oggi, infatti, la nota conduttrice sarebbe pronta a condurre un programma su Rete 4.

La rubrica sull’amore di Emanuela Folliero

Dopo anni trascorsi a casa Mediaset in qualità di annunciatrice e presentatrice, Emanuela Folliero ha sciolto il contratto di esclusiva con il Biscione per passare in Rai. In questa sua nuova avventura affianca Bianca Guaccero su Rai2 nella conduzione di Detto Fatto. Dopo l’esperienza a Stranamore, quindi, Emanula Folliero divulga consigli di cuore in una rubrica tutta sua all’interno del programma.

Un passaggio a casa Rai che sembrava sancire il definitivo addio a Mediaset, ma in realtà non sembra essere così.

Come si evince dal settimanale Oggi, infatti, “La Folliero non ha più l’esclusiva con Mediaset, ma lavorerà a progetto“. In particolare sembra che tra ottobre e novembre la conduttrice “sarà al timone di un programma su cibo e alimentazione su Rete4“. Un autunno che si prospetta ricco di impegno, quello di Emanuela Folliero, che a quanto pare è pronta al ritorno a Mediaset. Al momento non è dato sapere se condurrà un nuovo format oppure uno già esistente. In ogni caso la notizia del suo ritorno di fiamma professionale con Mediaset, rende sicuramente felici i numerosi fan della conduttrice.

Il ritorno a Mediaset della conduttrice

A proposito del suo futuro professionale, Emanuela Folliero, in un’intervista rilasciata al Giornale ha dichiarato: “Non ho più un contratto di esclusiva con Mediaset dove ho lavorato ininterrottamente per 29 anni- Di conseguenza sono libera di potere accettare proposte da altre emittenti senza dovere chiedere permessi o nullaosta. A novembre condurrò per Rete4 – a progetto – un programma dove si parla di cibo, alimentazione e dove cucinerò“. Per poi aggiungere: “Quest’anno la mia parola d’ordine è divertirmi“.

In attesa di scoprire quale programma condurrà Emanuela Folliero su Rete 4, la conduttrice ha anche rivelato quale sia il suo sogno, ovvero “un programma dove si parla di quotidianità, di cronaca o d’amore“. Chissà, quindi, se nella staffetta tra Rai e Mediaset non riuscirà davvero a realizzare il suo desiderio.