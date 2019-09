Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche Paola Di Benedetto, ex di Francesco Monte, già concorrente della stagione passata. Nella casa potrebbe entrare anche il suo attuale fidanzato, Federico Rossi di Benji & Fede.

L’ex di Francesco Monte potrebbe entrare nella casa

Torna a metà novembre il Grande Fratello Vip, uno degli show di Canale 5 di più successo degli ultimi anni che in questa edizione vedrà alla conduzione per la prima volta Alfonso Signorini, in passato già presente in studio come opinionista.

Per la rivista Oggi, il cast del Grande Fratello Vip 2019, secondo diverse fonti, sarebbe già stato deciso e tra poche settimane verranno rivelati man mano i vari nomi.

Tra questi ci sarebbe quello di Paola Di Benedetto. L’ex fidanzata di Francesco Monte potrebbe quindi entrare nella casa del GF dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico attraverso la partecipazione all’Isola dei Famosi.

La bella 25enne però pare non sarà sola durante la sua partecipazione. Sempre secondo quanto riportato da Oggi, l’attuale compagno, Federico Rossi, membro del duo Benji & Fede, potrebbe fare la sua comparsa all’interno della casa più spiata d’Italia ma solo come ospite durante una puntata e non in competizione quindi.

La fine della storia con Francesco Monte

Proprio durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Paola aveva conosciuto Francesco Monte, che dopo la fine della trasmissione sarebbe diventato il suo fidanzato. La relazione tra i 2 dura tuttavia poche settimane, quando Monte decide di chiudere la storia avendo capito di non essere veramente innamorato.

Paolo Di Benedetto si fidanza poi con Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede, con cui ha avuto una crisi nel corso dell’estate che ha portato a una rottura. I 2 si sono però riavvicinati solamente pochi giorni fa.

“Se sei le stelle io sono la Nasa, prima di tornare a casa… Ti verrò a cercare”, sono le parole che Federico Rossi ha dedicato a Paola Di Benedetto nell’ultimo post su Instagram, confermando un riavvicinamento.