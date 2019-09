“Ma che hai combinato?“: se lo chiedono in tanti, sui social, dopo la trasformazione di Miriam Leone, che ha dato un taglio netto al suo precedente look con un drastico cambio di tendenza. Stavolta, però, al di là del sicuro effetto sorpresa, il risultato non è unanime: fioccano complimenti ma anche tante critiche per quello che, secondo molti, sarebbe un vero e proprio ‘azzardo estetico’. Un affronto in piena regola, quasi un ‘attentato’ alla sua bellezza.

Miriam Leone cambia look: “Una nuova me”

Miriam Leone osa con un nuovo look di sicuro impatto sui fan, che si sono catapultati sul suo profilo Instagram a commentare la scelta dell’attrice.

È bastata una semplice foto a scatenare la valanga di appunti critici al suo indirizzo, per un cambio di rotta che non piace a tutti e fa storcere il naso agli appassionati del suo ‘rosso’ sublime.

Già, perché l’oggetto della discordia è proprio il colore dei capelli sfoggiato su Instagram, che va in una direzione opposta ai gusti di tanti. Miriam Leone bionda, sguardo penetrante e una didascalia a spiegare la svolta estetica: “Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere“. Ma la cornice filosofica non è sufficiente a lenire lo shock di chi la preferisce con l’inconfondibile ‘fuoco’ della sua chioma.

Da rossa a bionda, con tante critiche

Tra i commenti piovuti sul suo profilo non mancano i complimenti di tanti, tra chi la definisce una “sirena bionda” e chi osanna una bellezza capace di adattarsi a ogni cambiamento.

Eppure, tra le tante dimostrazioni di approvazione si annidano, incisive e pungenti, le osservazioni mosse da quanti non gradiscono la scelta. “Ma che hai combinato?“, scrive un utente, e ancora: “È caduto un mito“, “Ma che c***o fai?“, e via su questo tenore.

Capelli rossi addio? La verità dietro la scelta

In realtà non si tratta di un semplice capriccio estetico.

Infatti, Miriam Leone è chiamata a vestire i panni del mitico personaggio della biondissima Eva Kant in Diabolik, film dei Manetti Bros con un cast tutto italiano.

Al suo fianco Luca Marinelli (nei panni del protagonista) e Valerio mastrandrea (che interpreta Ginko). Le riprese della pellicola, ambientata nei favolosi anni ’60, sono appena iniziate e i colpi di scena, come visto, non mancano.

*immagine in alto: fonte/Instagram Miriam Leone, dimensioni modificate