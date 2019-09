Miriana Trevisan ha commentato il comportamento che sta tenendo il suo ex Pago (Pacifico Settembre, all’anagrafe) a Temptation Island Vip in cui partecipa insieme alla sua partner Serena Enardu, durante un’intervista rilasciata a Novella 2000. Miriana Trevisan si è espressa molto positivamente sul suo ex con cui peraltro ha avuto un figlio, Nicola. La showgirl ha anche parlato di Pago come di un ottimo padre.

Miriana Trevisan commenta il comportamento del suo ex, Pago

Miriana Trevisan ha innanzitutto spiegato ai microfoni di Novella 2000 di non aver avuto modo di seguire spessissimo Temptation Island Vip. La showgirl e scrittrice ha detto: “A quell’ora spesso e volentieri sono impegnata“.

Miriana Trevisan in base a quel poco che ha visto del programma ha espresso un giudizio positivo sul comportamento del suo ex: “Ho ascoltato qualche sua dichiarazione, però, e mi sono piaciute molto. Posso dire che Pacifico è un uomo eccezionale“.

D’altronde i due sembra siano rimasti in buonissimi rapporti dopo la definitiva separazione avvenuta nel 2013.

Pago: un papà formidabile

Miriana Trevisan ha poi apprezzato il modo in cui Pago ha comunicato al loro figlio che sarebbe partito alla volta di Temptation Island Vip e che non si sarebbero potuti sentire telefonicamente. La showgirl ha raccontato: “Prima di partire ha parlato con nostro figlio Nicola, spiegandogli che sarebbe partito per fare un programma televisivo e che di conseguenza non avrebbe potuto portare il telefono con sé per chiamarlo”.

Poi, considerato che il programma è famoso per mettere alla prova la tenuta delle coppie che vi partecipano, specie in materia di fedeltà, Pago si sarebbe anche adoperato per rassicurare il figlio. Infatti, Mirian Trevisan spiega di aver apprezzato anche questo aspetto:”Vedendo alcune promozioni nostro figlio si sarebbe potuto preoccupare. Posso dire di aver apprezzato il modo in cui Pago l’ha rassicurato. E’ un lato positivo che ha sempre avuto lui“.

*Immagine in alto: Instagram Pago e Instagram Miriana Trevisan