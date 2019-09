La piattaforma Rousseau ha parlato di nuovo: gli attivisti del Movimento 5 Stelle dicono di sì all’idea di un patto civico riguardante la scelta di un candidato per le regionali nel Centro Italia. Se, da una parte, l’idea di un candidato dal profilo civico-sociale, in qualche modo super partes, piace anche al Pd, le due facce della medaglia giallorossa non sono d’accordo sui nomi.

Sì al patto, discordia sul candidato

Il capo politico dei 5 Stelle ha parlato ed ha chiarito più di un punto. Innanzitutto, ha spiegato che Pd e M5S la pensano uguale sull’importanza della scelta di candidati fuori dal meccanismo del partito, che esso sia l’uno o l’altro.

Sulla scelta del candidato non c’è però ancora armonia né sintonia: se per i pentastellati la prescelta dev’essere la Sindaca di Assisi, Stefania Proietti, per i democratici occorre invece puntare su Andrea Fora, come spiega Walter Verini, commissario dem: “Sorprendono le parole di Di Maio di questa mattina. Da giorni, in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora. Il quale, davanti ad eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato e darebbe piena disponibilità ad aiutare queste soluzioni.

Noi lavoriamo per unire e non per dividere un campo largo che può essere vincente”.

Un invito alla fiducia

C’è discordia sul nome, ma non sugli intenti: c’è da credere che il monito di Alessandro Di Battista dei giorni scorsi, il “non fidatevi del Pd”, non abbia inciso particolarmente. D’Altronde è lo stesso Di Maio a spiegare in un post su Facebook che le basi per la fiducia reciproca ci sono: ” Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento e la prima prova di questo Governo è il taglio dei parlamentari.

Va fatto nelle prime due settimane di ottobre. Perché qualsiasi cosa accada, alla fine voglio poter dire a tutti che siamo riusciti in una riforma che gli italiani aspettavano da decenni”.