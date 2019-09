Ieri sera a Roma, intorno alle 23.30, una baby gang di 8 ragazzi ha brutalmente aggredito l’autista dell’autobus su cui viaggiavano. Pare che il conducente, un uomo sulla cinquantina, li abbia rimproverati per aver tirato la leva d’emergenza delle porte. Avvicinatosi al gruppo, non pensava che quei ragazzi rispondessero con estrema violenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli avrebbero fratturato il setto nasale con una raffica di pugni e poi sarebbero scappati. La Polizia ha tuttavia già identificato e denunciato uno degli aggressori, un 17enne romano. Gli agenti sono a caccia degli altri 7 responsabili.

Il commento della sindaca Raggi

Subito dopo l’aggressione, il malcapitato conducente è stato trasportato dal 118 al Policlinico Gemelli.

I medici l’hanno sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi del conducente è di 30 giorni per la rottura del setto nasale. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha immediatamente condannato l’accaduto con un post al vetriolo su Twitter. “Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ragazzi. Sono episodi inaccettabili e vergognosi. Roma non tollera la violenza”, ha dichiarato la prima cittadina della capitale.

Caccia ai responsabili

L’aggressione è avvenuta in via Boccea, nella periferia di Roma, all’interno del bus Atac della linea 46.

Gli 8 autori del pestaggio, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, avrebbero azionato la leva della porta d’emergenza. L’autista, non potendo proseguire, ha fermato il mezzo per resettare la leva. Mentre lasciava il posto di guida, ha rimproverato i giovani, che l’hanno a quel punto circondato e pestato. L’uomo poi ha perso i sensi e non ricorda altro, stando a quanto scrive Roma Today. Gli agenti del Commissariato Monte Mario hanno identificato in poco tempo uno degli aggressori e l’hanno denunciato a piede libero per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

La ricerca degli altri responsabili è ancora in corso.