Il post pubblicato ieri di Emma Marrone ha lasciato di stucco moltissimi fan. L’annuncio che per questioni di salute la cantante nata dal talent Amici sia costretta a sospendere gli impegni ed annullare i progetti futuri ha scatenato una certa preoccupazione, memori dei precedenti in cui la Marrone ha combattuto contro il tumore.

Come quei tanti anche Maria De Filippi non è rimasta indifferente davanti al post di Emma. La conduttrice ideatrice di Amici ha voluto mostrare all’ex allieva tutto il suo sostegno e lo ha fatto pubblicamente con una lettera apparsa sul suo profilo Instagram.

Le parole della De Filippi

“Purtroppo da lunedì devo fermarmi per problemi di salute” ha scritto Emma, annullando la sua apparizione sul palco di Malta per il concerto di Radioitalia.

Lo ha voluto comunicare personalmente, per non creare allarmismi, ha detto. Una scelta che mostra forza e consapevolezza.

Ed è immediatamente dopo queste parole che arriva la lettera a cuore aperto di Maria De Filippi. “Cara Emma immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già” comincia Queen Mary. “Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse.

Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente”. “Ci sei, ci sei stata – aggiunge – e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre, ‘verba volant scripta manent’, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre“.

Il post

Ed ecco il post apparso sul profilo Instagram ufficiale di Maria De Filippi.