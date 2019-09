Nadia Comăneci, la campionessa di ginnastica artistica è stata un mito per molte ragazze che avrebbero voluto essere come lei. Ma dietro questa determinazione si nascondeva tanto dolore.

Una vita dedicata alla ginnastica

La ginnasta rumena, piccola e minuta che nel 1976, alla sola età di 14 anni riuscì in un impresa impossibile, quella di prendere un 10 perfetto alle Olimpiadi di Montreal, ha avuto una vita diversa dalle sue coetanee e segnata da un incontro che le ha stravolto la vita.

Nadia si avvicina alla ginnastica artistica quando aveva solo 6 anni e si fa notare immediatamente per gli straordinari risultati che colleziona, una vittoria dopo l’atra senza tregua e da subito si distingue per bravura e determinazione.

Nadia Comaneci in gara

Come tutti gli atleti che ottengono simili risultati, la piccola Nadia scandisce le sue giornate tra allenamenti continui e quotidiani e poi naturalmente la partecipazione alle gare. La sua vita non è come quella delle sue coetanee, è sottoposta ad una dieta molto severa perchè non poteva ingrassare neanche di cento grammi. La piccola Nadia soprannominata la “Fata dei Carpazi“, si svegliava alle 5,30 del mattino e i suoi pasti consistevano 100 grammi di carne a pranzo e 50 la sera, 200 gr di verdure a pasto e tre frutti.

Naturalmente doveva attenersi scrupolosamente alla dieta imposta dal suo allenatore e non poteva mangiare patate, pane, zucchero e olio.

L’incontro fatale nella Romania comunista

Nadia diventa suo malgrado “grande come un elefante”, la sua visibilità dopo il record a Montreal è tale che tutta la Romani ma anche tutto il mondo parla di lei. In questo scenario in cui il comunismo rumeno faceva da sfondo, Nadia non poteva che essere notata dal rampollo della famiglia Ceaușescu, il suo terzogenito Nicu Ceaușescu.

All’epoca lui di 10 anni più grande di lei, era già un ragazzo perduto, si narra che addirittura che lui pretendesse di avere qualunque donna, sposata o non su cui posava gli occhi.

Per contro c’erano addirittura ragazze che si offrivano a lui in quanto rappresentava il potere in un paese in cui viveva la dittatura del padre e di tutta la sua famiglia.

La relazione tra i due inzia e Nadia viene inviatta a vivere a palazzo con la spregevole mamma di lui Elena, che approvavav la relazione perchè Nadia permetteva al mondi di palrare della Romania.