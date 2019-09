Aviana Weaver, 17enne del New Jersey, è scomparsa 10 giorni fa. Sua madre ha subito dato l’allarme e con la polizia cerca giorno e notte sua figlia. Nel corso delle ricerche, hanno trovato alcune foto della ragazza su dei siti porno. Ma sia la madre che gli agenti sembrerebbero convinti della costrizione cui sarebbe sottoposta Aviana. Gli investigatori seguono dunque la pista del rapimento e del traffico sessuale.

Scomparsa da oltre una settimana

Angelica Scarlett, la madre di Aviana, ha dichiarato a NBC10 che pochi giorni fa ha ricevuto un messaggio da parte di un numero sconosciuto. L’SMS pare che fosse della figlia, la quale sarebbe riuscita a scrivere alla mamma che qualcuno la tiene contro la sua volontà.

Le indagini proseguono frenetiche dal 13 settembre scorso, giorno in cui la signora Scarlett ha denunciato la scomparsa della figlia. L’ultimo avvistamento di Aviana risale al giorno precedente. Il GPS del cellulare di Aviana invece ha dato come ultima posizione la periferia di Philadelphia. La città dove Aviana è residente, Westhampton Township (New Jersey), dista meno di un’ora d’auto (all’incirca 50 km).

La polizia segue la pista del traffico sessuale

Angelica Scarlett ha inoltre rivelato di aver scovato foto della figlia su siti porno e pagine web di traffico sessuale.

Per questo motivo la polizia crede che la giovane Weaver sia stata rapita e sia finita in un giro di loschi affari, traffici illeciti e prostituzione. “Dalle foto si vede che è sconvolta, l’hanno costretta”, ha affermato la madre ai media locali. Secondo quanto sostiene la donna, l’ipotesi di una fuga volontaria non è credibile. Aviana è al suo ultimo anno scolastico, ma dopo pochi giorni dall’inizio delle lezioni è svanita nel nulla. Non ha vestiti né denaro, né conoscenti a Philadelphia e non fa uso di droghe. “Non è un comportamento da Aviana e mi spaventa”, dice la signora Scarlett.

Infine, su Facebook scrive: “La strada non può avere mia figlia. Qualcuno sa qualcosa. Vi prego, parlate. È una minorenne in pericolo”. Al momento, non sono emersi ulteriori dettagli.

