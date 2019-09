Giulia Violati, è la figlia dell’attrice e oggi anche produttrice di Maria Grazia Cucinotta. In occasione del festeggiamento dei suoi 18 anni, la madre orgogliosa ha postato una foto che la ritrae insieme a lei.

Chi è Giulia Violati

Giulia è bella come la mamma ma assomiglia anche molto al papà, è castana, alta e slanciata come la mamma. L’attrice siciliana fino ad ora ha tenuta al riparo dai riflettori la sua bella figlia, cercando il più possibile di proteggere la sua privacy.

Ma proprio in occasione di uno dei momenti più emozionanti per un genitore e per un figlio come quello del diciottesimo compleanno, la Cucinotta ha deciso di condividere anche con i suoi amici su Instagram il momento della taglio della torta.

Una festa in grande stile

In onore della figlia, l’attrice e suo marito con grande emozione e partecipazione hanno organizzato per lei una festa anzi per meglio dire un party a tema Egitto ed è stato un grande successo.

Proprio per decisione dei genitori e per proteggerla, conosciamo davvero poco di questa ragazza che fino ad ora non era ancora approdata su Instagram ma che ora ha un profilo suo con account privato.

Il compleanno di Giulia Violati

I sogni di Giulia

L’attrice racconta che dopo la maturità la figlia si iscriverà all’Università Luiss di Roma e che nei suoi desideri c’è anche un’esperienza di lavoro all’estero Luiss.

Giulia ha già mosso i suoi primi passi lavorativi affiancando la madre in un progetto cinematografico sul tema del bullismo, intitolato “Teen“. Ma sembra che nei suoi piani futuri ci sia ben altro e come la famosa mamma dichiara:”Non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque. Abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei è se stessa, con uno spazio privato che non deve essere invaso da me e che la mia fama non deve farle ombra.”