La Ocean Viking ha finalmente ricevuto dall’Italia l’indicazione di un porto sicuro, dopo giorni di navigazione in acque internazionali. La nave delle ong Medici senza Frontiere e SOS Méditerranée ha eseguito 4 salvataggi e soccorso 217 persone. Dei migranti a bordo, 35 sono stati accolti a Malta, mentre per gli altri 182 si attendeva l’autorizzazione ad attraccare.

La Ocean Viking in rotta verso Messina

È Medici senza Frontiere a dare la notizia: “Le autorità marittime italiane hanno assegnato Messina come porto sicuro per i 182 sopravvissuti a bordo di Ocean Viking. Succede alla vigilia dell’incontro tra leader UE a Malta: l’Italia apre un porto alle persone salvate in mare, è un segno di speranza“, si legge sull’account Twitter.

Il Viminale ha assegnato il porto siciliano per sbarcare i naufraghi a bordo, dei quali 14 sono minorenni. Domani è atteso un vertice a La Valletta tra alcuni leader europei, Francia, Italia, Germania, Malta, in cui si discuterà della questione migranti. L’obiettivo è raggiungere l’accordo per un sistema di accoglienza comune all’Europa.