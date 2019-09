La questione migranti si fa pressante, anche a causa del picco di sbarchi del mese di settembre, dovuto a diverse ragioni ipotizzate dagli analisti e dall’intelligence. A Lampedusa l’hotspot è al collasso, con 108 arrivi solo la scorsa notte. I cosiddetti sbarchi fantasma d’altronde non si sono mai fermati così come le inchieste. È di oggi la notizia che la Procura di Catania ha richiesto l’archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti.

Salvini, la Procura chiede l’archiviazione per la Gregoretti

Il leader della Lega ha annunciato su Twitter l’arrivo della lettera dalla Procura di Catania, nella quale c’era la richiesta di archiviazione per il caso della nave della Guardia di Finanza Gregoretti.

L’allora ministro aveva negato il permesso allo sbarco per i 135 migranti a bordo e l’equipaggio della nave, che il 28 luglio è poi attraccata nel porto militare di Augusta.

“Difendere confini, onore, futuro e sicurezza dell’Italia sono la mia missione. Mi vogliono processare per questo? Facciano pure, paura non ne ho“, ha commentato Salvini. Un caso che ricorda da vicino quello della Diciotti, altra nave militare italiana bloccata fuori il porto di Catania per giorni. Il Senato aveva poi negato l’autorizzazione a procedere nel processo richiesto dal Tribunale dei Ministri.

In questo caso bisognerà attendere la decisione del Tribunale di Catania se continuare o meno con il processo per sequestro di persona.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa

Nel frattempo è di nuovo emergenza a Lampedusa, che ha visto un numero di sbarchi record. Nelle ultime due settimane sarebbero sbarcate almeno 600 persone, come riporta Il Post, il quale fornisce una chiave di lettura per capire il motivo dell’aumento degli arrivi. Secondo l’intelligence italiana la ragione del nuovo picco è il cambiamento della rotta del Nord Africa che dalla Libia tartassata dalla guerra si sposta ora in Tunisia.

I trafficanti starebbero far partendo i migranti su piccole imbarcazioni, protagoniste dei cosiddetti sbarchi fantasma proprio perché difficili da rilevare.

L’inviata di Repubblica Alessandra Ziniti riferisce inoltre di come i miliziani libici stiano spostando i migranti rinchiusi nei lager verso la vicina Tunisia. A pesare c’è anche la fine della bella stagione e il picco di sbarchi di questi giorni potrebbe essere legato all’arrivo del maltempo, in cui ci saranno meno partenze, secondo le previsioni. Intanto sull’isolotto siciliano l’hotspot è al collasso: la struttura, in grado di ospitare un centinaio di persone, ne accoglie al momento circa 300. I trasferimenti verso porto Empedocle sono bloccati anche a causa delle avverse condizioni meteo nel Canale di Sicilia.

Ocean Viking: 218 persone in attesa di un porto

Intanto la nave delle associazioni SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, la Ocean Viking, si trova in acque internazionali con a bordo 182 persone salvate da 4 diversi naufragi. Tra i migranti soccorsi ci sarebbe almeno 14 bambini, la più piccola dei quali ha 8 giorni, e diverse donne in fuga dall’orrore libico. Le autorità maltesi hanno fatto sbarcare 35 persone delle 218 soccorse, perché salvate da una nave militare dell’isola. Un fatto che l’organizzazione umanitaria MsF ha commentato come “la natura discriminatoria, arbitraria e disumana di un sistema che continua a dare priorità ai giochi politici rispetto alla vita e alla dignità umana“.

Nonostante i messaggi di esponenti del Partito Democratico come Dario Franceschini e Maurizio Martina, nessuna azione è stata ancora intrapresa. Il 14 settembre, il ministro per la Cultura aveva scritto in un tweet che “Il Governo assegna un porto sicuro a Ocean Viking e i migranti saranno accolti in molti Paesi europei. Fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare. Tornano la politica e le buone relazioni internazionali per affrontare e risolvere il problema delle migrazioni“. Ad oggi 182 persone si trovano ancora a bordo della Ocean Viking in attesa di un porto sicuro.