Si conclude l’epopea della nave ong Ocean Vikings di SOS Mediterranea e Medici Senza Frontiere. L’imbarcazione con a bordo 82 migranti è arrivata nella notte a Lampedusa.

Sono sbarcati gli 82 migranti e, a seguito degli accordi presi con gli Stati membri, partiranno immediatamente le divisioni. In Italia resteranno solo 24 profughi mentre gli altri saranno suddivisi tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Come annunciato in precedenza la nave non ha attraccato in porto, i migranti sono stati fatti sbarcare tramite trasbordo attraverso le navette della Guardia Costiera.

BREAKING: The wait for the rescued people on board #OceanViking is over: 82 men, women & children are now being transfered by the Italian Coast Guard to #Lampedusa.

Fleeing from #Libya, surviving the deadly #Mediterranean sea crossing, now they have finally reached a safe place pic.twitter.com/xs8ggYKhFg