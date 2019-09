108 migranti sono approdati a Lampedusa questa notte. Intorno alle 23 una motovedetta della capitaneria di porto ha intercettato a poche miglia dalla costa un barcone con a bordo 92 persone. Un altro barchino, con 16 migranti, ha toccato invece direttamente terra. L’hotspot di Lampedusa è tuttavia al collasso, scrive l’Ansa. Vi si trovano già circa 300 extracomunitari, contro una capienza massima di circa 100 persone. Inoltre, un’ulteriore imbarcazione con 41 migranti di nazionalità iraniana e irachena ha toccato le coste della Calabria. La Ocean Viking, invece, resta in mare con quasi 200 persone a bordo, in attesa di un porto sicuro dove approdare.

Gli 007 avvertono: “Stanno cambiando le rotte”

Il problema del sovraffollamento dell’hotspot di Lampedusa resta dunque grave. Con i nuovi sbarchi di questa notte, la situazione si complica maggiormente. Inoltre, stando alle previsioni, le condizioni meteorologiche in peggioramento rischiano di bloccare il traghetto adibito al trasporto dei migranti a Porto Empedocle. Nella piazza della chiesa madre di Lampedusa, inoltre, un gruppo di tunisini sta manifestando da giorni per protesta. Chiedono di non essere rimpatriati. Nel mentre, scrive Fanpage, la Guardia Costiera tunisina ha intercettato altre 5 piccole imbarcazioni che trasportavano circa 75 migranti. L’operazione è avvenuta dopo la segnalazione delle autorità italiane.

Gli 007 nostrani, scrive Tgcom24, avvertono: queste imbarcazioni sono molto probabilmente alla ricerca di rotte diverse. Pare infatti che gli scafisti stiano riducendo le partenze dalla Libia e aumentando quelle dai porti tunisini. La destinazione prediletta, tuttavia, resta invariata.

Uno sbarco in Calabria e la Ocean Viking ancora in mare

Infine, nelle ultime ore c’è stato un ulteriore sbarco in Calabria. Una barca a vela che trasportava 41 migranti, intercettata dalla nostra Guardia Costiera, è giunta nella zona di Brancaleone, nella Locride. Fra i 41 sbarcati ci sono anche 4 donne e 5 minori, di cui alcuni bambini molto piccoli.

I carabinieri hanno poi messo in stato di fermo due cittadini ucraini, ritenuti gli scafisti, mentre i 41 migranti son stati trasferiti nel centro di accoglienza di Roccella Ionica. Intanto, la Ocean Viking resta in mare. Nonostante lo sbarco di 35 migranti a La Valletta (Malta), altre 182 persone restano ancora a bordo della nave della ong francese SOS Mediterranée. E Medici Senza Frontiere attacca i leader europei.

Ieri sera sbarcate solo 35 persone. I leader europei stanno usando i naufraghi come pedine, mentre discutono e negoziano ridistribuzioni e ricollocamenti.

Sbarcare subito i 182 ancora a bordo della #OceanViking, tra loro anche un neonato. https://t.co/9I0PsEJ2kF pic.twitter.com/cMVRLHyx5P — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 21 settembre 2019

Immagine in evidenza: Creative Commons/Nicola Romani