Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti festeggiano il compleanno della piccola Mia, la loro figlia, che lo scorso 4 settembre ha compiuto 8 anni. Grandi festeggiamenti per l’occasione e grande entusiasmo anche da parte degli invitati: karaoke, cinema per i bambini e discoteca pomeridiana per i piccoli. A documentare l’evento, un post su Instagram pubblicato da Alessia Marcuzzi dove la piccola Mia appare raggiante durante la sua festa di compleanno. Anche il papà, Francesco Facchinetti, ha postato una foto con la figlia accompagnandola con una dedica.

Il post di Alessia Marcuzzi per il compleanno di Mia

Un compleanno che forse qualsiasi bambina sognerebbe: amici, parenti, mamma, papà e tantissimi divertimenti.

Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, ha compiuto 8 anni e per l’occasione i suoi genitori hanno organizzato una festa indimenticabile. Presenti alla festa anche diversi vip tra cui la showgirl Elena Santarelli.

Alessia Marcuzzi ha condiviso foto e video del compleanno della piccola Mia in un unico post su Instagram in cui ha scritto una dedica dolcissima alla sua bambina in inglese: “Love u to the moon and back“. Il significato di questa espressione in italiano è “ti amo infinitamente”. Sotto il suo post si legge il commento di apprezzamento di Elena Santarelli che ha descritto così il “momento danzante” della festa di compleanno: “Ci siamo divertiti tanto, meglio della discoteca notturna“.

Il post di Francesco Facchinetti

Anche Francesco Facchinetti ha pubblicato una foto su Instagram in cui c’è la figlia Mia, Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi. La foto mostra uno dei momenti vissuti insieme durante la festa di compleanno e nella didascalia si legge: “Tutti uniti per amore della piccola Mia“.

Già il 4 settembre scorso, il giorno in cui Mia ha compiuto 8 anni, Francesco Facchinetti aveva dedicato a sua figlia parole piene d’amore. Il cantante aveva pubblicato diversi scatti di sua figlia e aveva scritto a corredo del post: “Auguri amore mio, oggi sono 8 anni.

Sei tutto per me e lo sarai per sempre… Ti amo“.