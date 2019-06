Per le sue vacanze Alessia Marcuzzi ha scelto la Puglia quest’anno. Chiara dimostrazione del fatto che non c’è bisogno di andare troppo lontano per un’estate da favola.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi si gode questo mese giugno con la figlia Mia, nata dal rapporto con Francesco Facchinetti. Le due biondissime si sono concesse relax ad alto tasso luxury, in un resort dalle cifre stellari, località Fasano, in provincia di Brindisi.

Stanze fino a 1000 euro a notte

Per rilassarsi a dovere c’è bisogno della giusta atmosfera e Alessia e sua figlia sono riuscite a trovare una dimensione paradisiaca, nell’incantevole cornice di un resort pugliese. Quattro piscine, un chilometro dal mare, arredo caratteristico, camere forniti di ogni confort, che in alta stagione raggiungono prezzi stellari. Ebbene sì, tanta beatitudine ha un prezzo, che in alcuni casi può arrivare fino a 1000 euro a notte. Ecco la piccola Mia che beata si lascia baciare dal sole a bordo piscina, ricordo di un’estate indimenticabile.





Alessia, grande viaggiatrice

Grande amante di viaggi, Alessia Marcuzzi è una che i viaggi li sa anche raccontare e non solo attraverso le fotografie. Di recente, infatti, è uscito il libro: In Viaggio Con Alessia, in cui la conduttrice fa da cicerone in 4 delle città a cui è più legata in assoluto, Roma, Milano, Londra e Parigi.