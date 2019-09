Ai tanti che portano nel cuore il ricordo del grande Fabrizio Frizzi fa sempre piacere vedere il sorriso sul volto di Carlotta Mantovan, la mamma della piccola Stella. La Mantovan è tornata solare su Instagram servendosi del profilo della cara amica Antonella Clerici.

Antonella Clerici raggiante con l’amica Carlotta Mantovan

“Noi finalmente ai basini“, scrive così Antonella Clerici su Instagram pubblicando un tenero scatto in cui si immortala abbracciata all’amica Carlotta Mantovan. Le due appaiono particolarmente raggianti, felici di poter finalmente condividere qualche tenero momento insieme dopo tanto lavoro e tanti impegni.

Il dolce abbraccio in famiglia

Una full immersione nella natura di Arquata Scrivia dove le due hanno trascorso la domenica in pieno stile familiare.

La Mantovan in questi mesi si è servita molto della spalla della Clerici per ritrovare il sorriso dopo la morte di Fabrizio Frizzi al quale la Clerici era legata visceralmente, un rapporto fraterno. Per loro ovviamente una pioggia di commenti felici: “Due belle persone”; “Che belle donne. Bella amicizia la vostra“; “Belle come la vostra amicizia“; “Siete due belle persone. E la vostra sincerità traspare“.

Il sostegno per Carlotta Mantovan

Il prossimo marzo saranno già trascorsi 2 anni dalla morte dell’amatissimo conduttore a cui nel luglio del 2018 la Rai ha voluto dedicare e intitolare gli Studi televisivi Dear.

Dal giorno della sua morte, tutto l’affetto e la stima nutrita nei confronti del nobile conduttore si è riversata attorno alla compagna Carlotta, da sempre sostenuta e sorretta dal calore del pubblico che non ha mai smesso di dedicarle pensieri e parole di conforto.