Ieri sera, ha avuto luogo uno scontro accesissimo tra Alba Parietti, Asia Argento e Matteo Salvini nello studio di Live – Non è la d’Urso. Oggi, Asia Argento ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae proprio insieme a Matteo Salvini, uno scatto accompagnato da una didascalia cha fa intuire il motivo della scelta di condividerla.

I “bacioni” di Asia Argento

Asia Argento ha riproposto il saluto che Matteo Salvini rivolge dai suoi canali social agli avversari politici che si oppongono alle sue idee, o che lo scherniscono, con la volontà di mostrarsi in qualche modo tanto superiore da rivolgergli anche affettuosi saluti.

La chiave con cui però Asia Argento ripropone questo saluto sembrerebbe parodica. L’attrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una foto che mostra lei e il leader della Lega insieme e con questa didascalia: “BACIONI M.“. E su cosa voglia significare quella “M” i commenti sotto il suo post si sprecano.

Ad alcuni, poi, è sembrato un post incoerente con lo scontro che è andato in scena ieri nello studio di Live – Non è la d’Urso, durante il quale Asia Argento si è scagliata contro il leader della Lega, incolpandolo di averla “messa alla berlina con tutti i suoi milioni di seguaci“, poco tempo dopo la morte del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain.

Però, all’interno dello stesso post in cui c’è la foto, l’attrice ha anche pubblicato un video dello scontro con il senatore in cui lei rivendica il fatto di averlo definito “me**a“.

Infatti, ieri, Matteo Salvini aveva respinto la critica mossa dall’attrice che sosteneva che il leader leghista l’avrebbe messa alla berlina. La sua obiezione alludeva al fatto che lei fosse stata offensiva pubblicando un tweet in cui aveva scritto “#salvinime**a“. Infatti il leader della Lega le ha chiesto ieri: “Per lei è normale scrivere a un ministro ‘Salvini me**a’?

“. Di fronte alla risposta affermativa dell’attrice che aveva motivato il suo tweet dicendo che il leader della Lega “aveva insultato la Festa della Liberazione dal fascismo e dalla monarchia“, Matteo Salvini ha detto: “La mia mamma e il mio papà mi hanno insegnato un’educazione diversa“.

I “bacioni” di Asia Argento e i commenti di chi non l’ha capita

Al di là del significato di quella “M” seguita da un punto e dell’intento, presente o meno, di parodizzare i “bacioni” che l’ex ministro dell’interno invia ai suoi detrattori, non tutti hanno capito il post di Asia Argento. Proprio riferendosi alla presunta incoerenza tra quello che è accaduto ieri nello studio di Canale 5 e il post pubblicato oggi dall’attrice, in molti hanno commentato il suo post. Tra questi, qualcuno ha scritto: “Prima spara a zero poi si fa la foto ….Asia ma ci sei?“. Non si è fatta attendere la risposta di un altro utente: “Hai i paraocchi da non vedere che M sta per Me**a“.