Il “dottor Wagner”, questo il suo soprannome, sarebbe stato fermato a Fiumicino, a rivelarlo è il Messaggero. Il suo vero nome è Ramon Cristobal Santoyo, 43 anni, era il braccio destro di El Chapo, che appena qualche mese fa è stato condannato all’ergastolo per dieci capi d’imputazione.

Chi è il “dottor Wagner”

Ramon Cristobal Santoyo è considerato uno dei grandi registi del trasferimento della cocaina dal Messico agli Stati Uniti. È noto che il “dottor Wagner” lavorasse per l’ormai famoso in tutto il mondo cartello di Sinaloa.

Su Santoyo pendeva un mandato d’arresto internazionale dal 2016. Nessuna notizia fino al 2019, quindi, quando è stato fermato allo scalo romano di Fiumicino, poco prima che riuscisse a imbarcarsi su un aereo diretto a Parigi.

La capitale francese, però, sarebbe dovuta essere solo una tappa del viaggio che l’avrebbe portato a Città del Messico.

Chiesta l’estradizione

Gli Usa hanno già chiesto l’estradizione, lo aspetterebbe un processo di fronte ai giudici dell’United States District Court for the Southern District of California. Sul “dottor Wagner” pendono accuse di traffico e riciclaggio che potrebbero portarlo a dover scontare la stessa pena del suo, presunto, capo: l’ergastolo. La palla ora è nelle mani dell’Italia, prima la corte d’Appello di Roma darà il suo parere sulla richiesta, poi la decisione definitiva sarà di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia.