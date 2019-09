Emanuele Filiberto è stato tra gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato scorso, 21 settembre. Con Silvia Toffanin il principe si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, alcune sue dichiarazioni sono state ironiche, altre molto serie.

Emanuele Filiberto ritorna in tv ad Amici Celebrities

Sabato scorso, 21 settembre, ha debuttato Amici Celebrities, il nuovo talent di Maria De Filippi. Tra i concorrenti c’è anche Emanuele Filiberto di Savoia, che prima di raggiungere gli studi del programma ha rilasciato un’intervista esclusiva a Verissimo. Sul nuovo programma della De Filippi ha detto: “Più che programma lo vedo come un’accademia“. Poi ha spiegato perché ha accettato di partecipare: “Anche se non mi piace la mia voce, ho sempre avuto la passione per il canto, molti amici cantanti, e vado lì per poter imparare a cantare e per lavorare sulla mia voce“.

Un grande ritorno sul piccolo schermo quello del principe che sul suo allontanamento dalla tv ha detto: “Mi ero stufato e le mie bambine avevano bisogno di avere il papà e la mamma a casa“. E ha aggiunto: “E per me quello che è sempre stata la cosa più importante è la famiglia“.

Ha anche ammesso di aver partecipato a diversi programmi per un motivo preciso: “Ho fatto la televisione per farmi conoscere dagli italiani dopo 30 anni di esilio“.

Emanuele Filiberto è nato e cresciuto a Ginevra dove ha vissuto gran parte della sua vita.

La sua esperienza a Sanremo

Nel 2010 Emanuele Filiberto ha partecipato, insieme a Pupo e al tenore Luca Canonici, al Festival di Sanremo con la canzone Italia amore mio, arrivata seconda. Il brano è stato al centro di molte polemiche, con il gesto eclatante, durante la fase finale del Festival, dell’orchestra che ha lanciato gli spartiti. Su quell’esperienza il principe ha detto: “Quel Sanremo era un po’ scritto a tavolino, non so se si può dire o no, è un po’ brutto da dire“.

Silvia Toffanin l’ha incalzato: “È grave quello che dici“. Lui ha voluto spiegare il motivo della sua affermazione: “Era un Sanremo diciamo un po’ debole nelle prestazioni delle persone e avevano bisogno di un personaggio o due che potessero fare la differenza nel bene come nel male. Lo presentava Antonella Clerici. Mi ricordo che il direttore di Rai1 con un agente è venuto a chiedermi se volevo partecipare“.

Ha anche ricordato cosa è successo durante quell’edizione del Festival alla sua canzone: “Io ho avuto un successo con Italia amore mio, forse perché era una canzone che raccontava un vissuto, come io ho sognato l’Italia da bambino. La giuria tecnica mi ha sbattuto fuori e poi la giuria popolare mi ha ripreso e siamo andati fino alla fine. Poi dopo credo che hanno cambiato il regolamento“.

Non parteciperebbe più

Il principe ha ribadito: “La mia partecipazione era stata decisa, tu fai televisione e sai che ci sono delle cose scritte dagli autori“. E ha aggiunto: “Non lo rifarei. Ma sai perché? Ho fatto delle cose che ho fatto perché volevo farle, in un percorso di vita fai delle cose che ti fa piacere sul momento ma che non vuoi rifare perché la storia non si ripete“. Infine, ha concluso dicendo che ci sono anche altri programmi ai quali non parteciperebbe più: “Io mi sono molto divertito a Sanremo, è stata un’esperienza bellissima che però non rifarei mai. Come non rifarei Ballando con le Stelle o altri programmi ai quali ho partecipato“.

Immagine in evidenza: Emanuele Filiberto di Savoia ospite su Canale 5 di Silvia Toffanin a Verissimo. Fonte: Mediaset Play