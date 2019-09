Una nuova stagione televisiva è alle porte e, fra le novità di quest’anno, sbarcherà su Canale 5 la prima edizione di Amici Celebrities, la versione vip dell’omonimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La rivista Spy, attraverso la sua pagina Instagram, ha già anticipato quali saranno i concorrenti che andranno a comporre il cast ufficiale.

Debutto martedì 24 settembre

Tutto è pronto per l’atteso debutto di Amici Celebrities, previsto per martedì 24 settembre su Canale 5. Al timone della prima edizione della versione Vip del celebre talent di Maria De Filippi ci sarà Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera tuttavia sarà sostituita nella puntata d’esordio proprio da Maria, poiché impegnata in quel periodo con il tg satirico Striscia la notizia.

Spy, come preannunciato sulla pagina Instagram del settimanale che sarà in edicola da venerdì 6 settembre, è già a conoscenza del cast completo che parteciperà al programma: ecco tutti i nomi.

Il cast (quasi) al completo

Spy rivela che hanno già firmato per la partecipazione al talent Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia insieme alla fidanzata Pamela Camassa, Francesca Manzini e Joe Bastianich. Mentre sono a un passo dalla firma Cristina Donadio, attrice nota per ricoprire il ruolo di Scianel in Gomorra, e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova.

Ma le sorprese non sono finite qui perché Amici Celebrities avrà nel suo cast anche due nomi ancora taciuti e che solo all’ultimo verranno annunciati: si tratta di una star internazionale e un ex concorrente del Grande Fratello. Canale 5 è dunque pronta per ospitare il nuovo format: la rete anche quest’anno nutre la speranza di poter sbaragliare la concorrenza con i programmi che più l’hanno contraddistinta negli ultimi anni e che le hanno garantito notevole successo. E anche quest’anno la Rai è avvisata: chi vincerà la battaglia degli ascolti?