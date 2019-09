Sarà una conduzione “condivisa” quella di Amici Celebrities che vedrà impegnate sia Michelle Hunziker che Maria De Filippi. Solo ieri sulla pagina Instagram ufficiale del programma un video promozionale aveva svelato i volti dei primi 4 concorrenti. Il programma che è stato chiamato per molto tempo Amici Vip sta sempre più prendendo forma.

“Una poltrona per due“

Come riporta Tgcom24, Amici Celebrities vedrà due tra i volti più iconici di Mediaset al timone del talent per i vip: Michelle Hunziker e Maria De Filippi. In particolare, quest’ultima che è anche ideatrice e conduttrice storica del programma presenterà il talent nella prima fase.

Il motivo per cui la produzione ha optato per questa decisione è che Michelle Hunziker sarà impegnata durante la prima parte del programma nella conduzione di Striscia la Notizia.

Il talent per celebrità che andrà in onda “Prossimamente” – ancora non è stata infatti stabilita una data ufficiale di messa in onda – verrà poi guidato dalla conduttrice svizzera che accompagnerà alla fase finale del talent i concorrenti. Di fatto, la produzione ha dunque chiarito un aspetto centrale, dopo che ad agosto era trapelata la notizia che dopo la prima puntata sarebbe stata condotta da Maria De Filippi che sarebbe stata poi subito sostituita da Michelle Hunziker.

I primi concorrenti di Amici Celebrities

Mentre si attende che venga comunicata una data d’inizio del programma, ieri, un video promozionale comparso sul profilo Instagram ufficiale, mostrava i primi 4 concorrenti di Amici Celebrities.

Tra le celebrità che si sfideranno nel talent ci saranno uno dei volti più noti in assoluto della cucina italiana, Joe Bastianich, l’attrice Laura Torrisi, l’ex calciatore Ciro Ferrara ed Emanuele Filiberto. Si attende che la “rosa” dei nomi venga dunque resa nota. Intanto, proprio in questi giorni, si stanno svolgendo i casting per la “versione classica” del programma che ha lanciato tante star della musica italiana.