A fine settembre partirà il nuovo programma Amici Vip. Dopo la prima puntata condotta da Maria De Filippi, padrona di casa dell’edizione classica, il testimone pare sarà affidato a Michelle Hunziker. Nel frattempo, tra indiscrezioni e smentite, trapelano i primi nomi del cast e di chi farà parte del progetto.

Michelle Hunziker conduttrice di Amici Vip dalla seconda puntata

Manca poco più di un mese alla registrazione della prima puntata di Amici Vip. Infatti, il 20 settembre inizierà a prendere forma questa edizione inedita del talent show di Maria De Filippi, che tanto ha fatto discutere in questi mesi riguardo i partecipanti e la possibile presentatrice.

A condurre il programma sarà Michelle Hunziker, ma la bionda conduttrice di punta di Canale 5 subentrerà alla “sanguinaria” solo alla seconda puntata, in una sorta di staffetta. Secondo DavideMaggio.it, il motivo di ciò sarebbe l’espressa volontà di Antonio Ricci di far in modo che il debutto della Hunziker in Amici Vip non si sovrapponga a quello a Striscia la notizia, previsto nella stessa settimana.

Nel frattempo, confermata ormai l’elvetica Michelle ad Amici Vip dopo che, sembra, anche Wanda Nara si fosse proposta come conduttrice, rifiutando il ruolo di concorrente, iniziano a circolare i primi nomi per il programma.

Amici Vip, i primi nomi tra ritorni e nuovi arrivi

Già nelle scorse settimane, si era parlato dei possibili concorrenti del talent. Ad esempio, è stato fatto il nome di Laura Torrisi, l’attrice ex moglie di Leonardo Pieraccioni e di Pamela Camassa, la quale ha già dato prove di abilità quantomeno canore a Tale e Quale Show. Oggi, Davide Maggio ha rivelato un’indiscrezione secondo cui anche 4 ex partecipanti ad Amici ritornerebbero alla corte di Maria De Filippi. Questi sarebbero Annalisa Scarrone, Irama, il vincitore dell’ultima edizione Alberto Urso e Giordana Angi. Inoltre, anche Joe Bastianich dovrebbe fare il suo esordio come cantante nello show.

Platinette sarebbe già confermata in giuria.